27 августа день ангела отмечают девушки, которые носят имя Ева. В этот день чтят память преподобномученицы Евы Павловой.
Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС.
Поздравления с днем ангела Евы
Поздравляю, Ева, с именинами!
Пусть радостью глаза неповторимые
Сияют Ваши всюду и всегда,
И беды не найдут Вас никогда!
Желаю Вам любимой быть всегда,
Самой любить… Не всем любовь дана…
Что в жизни есть, желаю не терять!
И чудо я желаю Вам узнать!
*****
Моя именинница, милая Ева,
Мой райский, прекрасный и нежный цветок.
Пусть счастье тебя унесёт прямо в небо,
И радости кружит безумный поток.
Пусть сердце твоё о потерях не знает,
И в сладостной неге пребудет душа.
Пусть жизнь фейерверком в глазах засияет,
И будет, как сказка, судьба хороша.
Значение имени Ева
Это имя имеет еврейское происхождение. Евы добрые, но очень упрямые. Взрослые Евы, как правило, настойчивые и принципиальные. Среди других женщин девушек, которые носят это имя, выделяет их чувственность. Мужчины любят этих женщин за то, что с ними, как говорится, не соскучишься, хотя они никогда не прощают мужских измен.