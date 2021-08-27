27 августа день ангела отмечают девушки, которые носят имя Ева. В этот день чтят память преподобномученицы Евы Павловой.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС.

Поздравления с днем ангела Евы

Поздравляю, Ева, с именинами!

Пусть радостью глаза неповторимые

Сияют Ваши всюду и всегда,

И беды не найдут Вас никогда!

Желаю Вам любимой быть всегда,

Самой любить… Не всем любовь дана…

Что в жизни есть, желаю не терять!

И чудо я желаю Вам узнать!

*****

Моя именинница, милая Ева,

Мой райский, прекрасный и нежный цветок.

Пусть счастье тебя унесёт прямо в небо,

И радости кружит безумный поток.

Пусть сердце твоё о потерях не знает,

И в сладостной неге пребудет душа.

Пусть жизнь фейерверком в глазах засияет,

И будет, как сказка, судьба хороша.

Значение имени Ева

Это имя имеет еврейское происхождение. Евы добрые, но очень упрямые. Взрослые Евы, как правило, настойчивые и принципиальные. Среди других женщин девушек, которые носят это имя, выделяет их чувственность. Мужчины любят этих женщин за то, что с ними, как говорится, не соскучишься, хотя они никогда не прощают мужских измен.