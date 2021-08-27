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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День ангела Евы: поздравления в стихах и открытках

День ангела Евы: поздравления в стихах и открытках

27 августа день ангела отмечают девушки, которые носят имя Ева. В этот день чтят память преподобномученицы Евы Павловой.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС.

Поздравления с днем ангела Евы

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Поздравляю, Ева, с именинами!
Пусть радостью глаза неповторимые
Сияют Ваши всюду и всегда,
И беды не найдут Вас никогда!

Желаю Вам любимой быть всегда,
Самой любить… Не всем любовь дана…
Что в жизни есть, желаю не терять!
И чудо я желаю Вам узнать!

*****

Моя именинница, милая Ева,
Мой райский, прекрасный и нежный цветок.
Пусть счастье тебя унесёт прямо в небо,
И радости кружит безумный поток.

Пусть сердце твоё о потерях не знает,
И в сладостной неге пребудет душа.
Пусть жизнь фейерверком в глазах засияет,
И будет, как сказка, судьба хороша.

Значение имени Ева

Это имя имеет еврейское происхождение. Евы добрые, но очень упрямые. Взрослые Евы, как правило, настойчивые и принципиальные. Среди других женщин девушек, которые носят это имя, выделяет их чувственность. Мужчины любят этих женщин за то, что с ними, как говорится, не соскучишься, хотя они никогда не прощают мужских измен.

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