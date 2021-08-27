28 августа верующие отметят один из двенадцати главных праздников в православном календаре — Успение Пресвятой Богородицы. Он имеет один день предпразднества и девять дней попразднества.

Этот день считается днем смерти Божией Матери и ее воссоединения с Иисусом Христом на небе.

История, традиции и запреты праздника Успение Пресвятой Богородицы — далее в материале.

Успение Пресвятой Богородицы — история праздника

Праздник Успение Пресвятой Богородицы изначально носил другое название — Память Блаженной. В V веке его начали отмечать в Сирии.

Умирая, Господь оставил Пресвятую Богородицу на попечение своего любимого ученика — апостола Иоанна Богослова, с которым после изгнания христиан она отправилась жить в Эфес.

Пресвятая Матерь Божия молилась о том, чтобы Господь поскорее взял ее к себе. Перед окончанием земной жизни у Пресвятой Девы Марии было желание — увидеть всех апостолов, и оно исполнилось, не успел явиться только Фома. Господь снизошел с небес для того, чтобы забрать ее душу с собой.

Гроб с телом был захоронен в пещере в Гефсимании, вход в которую завалили камнями. Опоздавшему Фоме разрешили зайти в нее, однако, открыв гроб, обнаружили — тела Богородицы уже не было. Это означало, что оно вознесено на небо.

Успение Пресвятой Богородицы — традиции праздника

В этот день принято ходить в церковь и ставить свечу. Наши предки в этот праздник приносили в храм колосья и семена хлебов, приговаривая — Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай.

На Успение заканчивали жатку, пекли пироги, пили пиво, ели мед и устраивали большие гуляния, созывая всех на праздник, поскольку в этот день заканчивается пост, который начался 14 августа (Медовый Спас).

Также принято начинать заготовку солений на зиму из огурцов, помидоров и капусты.

Кроме того, после Успения Пресвятой Богородицы наступала пора свадеб, юноши до 28 августа старались успеть посвататься с девушками.

Успение Пресвятой Богородицы — запреты

На Успение Пресвятой Богородицы нельзя ссориться с близкими, работать, брать в руки колющие или режущие предметы и разводить огонь.

Также нельзя ходить босиком, поскольку роса в этот день — слезы природы о том, что Богородица завершила земную жизнь.

Кроме того, нельзя надевать старую обувь или натирать ноги, поскольку может начаться череда неудач и проблем.