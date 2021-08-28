Гражданин США Дэвид Веркинг отсудил у своих родителей почти $45 тыс. после того, как они выбросили его большую коллекцию порно и секс-игрушек.

43-летний мужчина подал в суд на свою семью, чтобы получить компенсацию. Но изначально не определил сумму ущерба.

Веркинг возмутился из-за того, что его родители выбросили более 10 коробок с журналами, фильмами и секс-игрушками, которые он хранил в семейном доме. Он прожил там 10 месяцев после развода с женой в 2016 году.

Через некоторое время после переезда из родного дома в город Манси, штат Индиана, мужчина обнаружил пропажу своей коллекции.

— Откровенно говоря, Дэвид, я предоставил тебе большую услугу, избавившись от всего этого, — писал тогда ему его отец.

Сейчас родители должны выплатить сыну $30,4 тыс. за коллекцию и еще $14,5 тыс. на покрытие судебных издержек.

А в Украине задержали 59-летнего одессита, хранившего терабайты порнографии. На некоторых фотографиях киберполиция обнаружила несовершеннолетних детей.

Подозреваемым оказался семейный врач с многолетним стажем работы.

Десятки папок с порнографическим контентом мужчина хранил на своем компьютере. Распространял ли он детскую порнографию в соцсетях, будет устанавливать следствие.

Терабайты медиа-файлов для взрослых изъяты для дальнейшего проведения судебно-искусствоведческой экспертизы.

Источник: Daily Star