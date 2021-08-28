День ангела — Марии (28 августа): поздравления и значение имени

28 августа день ангела отмечают девушки, которые носят имя Мария. В этот день отмечается Успение Пресвятой Богородицы в честь вознесения Марии на небо. В народе этот праздник еще называют Первой Пречистой.

Ко дню ангела Факты ICTV подготовили яркие открытки и оригинальные поздравления в СМС.

Поздравления с днем ангела Марии

***

Поздравляю с днем ​​рождения Маши,

Желаю пусть исполнятся заветные мечты,

Чего не хватает — пусть прибудет,

Пусть в жизни все, что нужно, будет!

В доме пусть поселится достаток,

Пусть в вазу ставит “кто-то” всегда букет ромашек,

Пусть будет хорошая судьба и любовь,

Счастливая улыбка и вечером, и утром!

***

Всю доброту, которая существует в мире,

Всю радость, что живет среди людей,

Лучшее, все, что нравится, цветы

Дарю вам, именинница, в этот прекрасный день!

Пусть Матерь Божья вас охраняет,

В душе царит света доброта,

Иисус Христос здоровья посылает

На многие и благие лета!

***

Пусть Марию нашу ангел уберегает,

И во всем всегда ей помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что надо.

Чтобы доброе сердце имела,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Сегодня, дорогая Маричка,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете лучше,

Только для тебя все комплименты!

Пусть блестят твои глаза,

Цветет улыбка на устах!

Да дарует мир цветные краски,

А все, что было только в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

***

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Такая решительная и смелая,

Даже в гневе хороша.

Все всегда сама решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

Значение имени Мария

Это имя библейского происхождения. Именно так звали мать Иисуса. Образовалось оно от древнееврейского имени Мирьям (Мириам). Имя Мария означае желанная, беззаботная. Также его иногда переводят как печальная.

В Ветхом Завете Марией звали также иудейскую пророчицу, старшую сестра Аарона и Моисея — Марию.

Маши очень хорошие, добрые, ранимые девушки, которые плохо воспринимают критику.

Марии любят детей.

Одновременно с такой мягкостью, у девочки довольно рано появляется чувство собственного достоинства, умение постоять за себя.