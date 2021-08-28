День Авиации Украины в 2021 году припадает на 28 августа. Этот профессиональный праздник работников авиации принято отмечать ежегодно в последнюю субботу августа.

Первый президент Украины Леонид Кравчук еще в 1993 году подписал указ № 305/93 Про День авиации. Изменения были внесены в поддержку инициативы работников авиационной промышленности Украины.

В этот день стоит поздравить тех близких, друзей и знакомых, которые связали свою жизнь с авиацией. В частности — пилотов, стюардесс и других работников промышленности, благодаря которым мы можем летать.

Факты ICTV приготовили поздравления с Днем авиации в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких, имеющих отношение к воздухоплаванию.

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Вам в День гражданской авиации

Я шлю приветы и овации.

Желаю неба безграничного

И настроения отличного.

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Снова в небе лайнер серебристый.

С Днем гражданской авиации, ура!

Будь пилот богатым и счастливым,

Остальное в жизни – мишура.

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Пилот гражданской авиации – как гордо звание звучит.

Я с днем профессии прекрасной тебя поздравлю от души.

Желаю перспектив и роста, спокойных взлетов и посадок,

Пусть небо будет главной целью, а мир земной – любим и сладок.

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С Днем авиации гражданской поздравленья

Прошу принять сегодня в форме стихотворной!

Летайте лишь легко, без потрясенья,

Гордитесь и профессией и формой!

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В День гражданской авиации

Желаю сил, терпения,

Пусть бережет вас небо

И дарит вдохновение.

Летите к целям значимым,

Парите над мечтой,

Желаю вам удачи

В работе непростой.

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С Днем авиации гражданской поздравляю

И неба чистого и мирного желаю!

Пусть ждет удача при посадке, взлете,

Ты будь всегда, как дома, в самолете!

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Гражданской авиации настал

Сегодня праздник! И от всей души

Желаю, чтобы ты прекрасней стал!

Тебя поздравить нежно разреши!

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Еще в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко учредил отдельный праздник для военной авиации — День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он ежегодно припадает на первое воскресенье августа. Таким образом в Украине отмечают два дня — для гражданских и военных авиаторов.

На сегодня авиация Украины активно развивается — в стране действует несколько летных школ и авиационных учебных заведений.

Не стоит забывать и о предприятии серийного обслуживания Антонов, где происходит полный цикл создания самолетов — начиная проектировкой и заканчивая обслуживанием произведенных летательных аппаратов.

Заслуги предприятие невозможно переоценить — компания может похвастаться созданием самого большого в мире самолета с рекордной грузоподъемностью — Ан-225 Мрия.