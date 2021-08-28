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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

День авиации Украины: лучшие поздравления в открытках и СМС

Крыло самолета

День Авиации Украины в 2021 году припадает на 28 августа. Этот профессиональный праздник работников авиации принято отмечать ежегодно в последнюю субботу августа.

Первый президент Украины Леонид Кравчук еще в 1993 году подписал указ № 305/93 Про День авиации. Изменения были внесены в поддержку инициативы работников авиационной промышленности Украины.

В этот день стоит поздравить тех близких, друзей и знакомых, которые связали свою жизнь с авиацией. В частности — пилотов, стюардесс и других работников промышленности, благодаря которым мы можем летать.

Факты ICTV приготовили поздравления с Днем авиации в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких, имеющих отношение к воздухоплаванию.

***

Вам в День гражданской авиации
Я шлю приветы и овации.
Желаю неба безграничного
И настроения отличного.

День авиации Украины

***

Снова в небе лайнер серебристый.
С Днем гражданской авиации, ура!
Будь пилот богатым и счастливым,
Остальное в жизни – мишура.

***

Пилот гражданской авиации – как гордо звание звучит.
Я с днем профессии прекрасной тебя поздравлю от души.
Желаю перспектив и роста, спокойных взлетов и посадок,
Пусть небо будет главной целью, а мир земной – любим и сладок.

День авиации Украины

***

С Днем авиации гражданской поздравленья
Прошу принять сегодня в форме стихотворной!
Летайте лишь легко, без потрясенья,
Гордитесь и профессией и формой!

***

В День гражданской авиации
Желаю сил, терпения,
Пусть бережет вас небо
И дарит вдохновение.

Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи
В работе непростой.

День авиации Украины

***

С Днем авиации гражданской поздравляю
И неба чистого и мирного желаю!
Пусть ждет удача при посадке, взлете,
Ты будь всегда, как дома, в самолете!

День авиации Украины

***

Гражданской авиации настал
Сегодня праздник! И от всей души
Желаю, чтобы ты прекрасней стал!
Тебя поздравить нежно разреши!

День авиации Украины

***

Еще в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко учредил отдельный праздник для военной авиации — День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он ежегодно припадает на первое воскресенье августа. Таким образом в Украине отмечают два дня — для гражданских и военных авиаторов.

На сегодня авиация Украины активно развивается — в стране действует несколько летных школ и авиационных учебных заведений.

Не стоит забывать и о предприятии серийного обслуживания Антонов, где происходит полный цикл создания самолетов — начиная проектировкой и заканчивая обслуживанием произведенных летательных аппаратов.

Заслуги предприятие невозможно переоценить — компания может похвастаться созданием самого большого в мире самолета с рекордной грузоподъемностью — Ан-225 Мрия.

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