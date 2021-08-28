28 августа Google усложнил Дудл-игру на острове Чемпионов, созданную специально к Паралимпийским играм в Токио.

Теперь главный персонаж кошка Лаки может соревноваться за первенство в семи мини-играх. На ее пути будут попадаться легендарные соперники, несколько новых-старых друзей и еще более интересные задания.

Ей нужно победить всех спортивных чемпионов и собрать семь священных свитков.

Кроме того, разработчики добавили в игру бонусные уровни и брендовые дополнительные квесты.

Играть можно в составе одной из четырех команд – синей, красной, зеленой или желтой.

Попробовать свои силы в интерактивном испытании от Google можно, нажав на логотип дудла. Игра начнется сразу после небольшого мультфильма.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября.

Третий день соревнований, 27 августа, для украинской сборной стал рекордным по количеству наград. Спортсмены завоевали две золотые, семь серебряных и четыре бронзовых медали.

Всего на счету Украины их уже 22. Это девятая позиция в общем медальном зачете и четвертая по количеству наград среди 183 команд-участниц.

Больше медалей только у Китая – 45, Великобритании – 28 и ПКР – 26. Эти страны пока и являются лидерами Паралимпиады-2020.

28 августа 43 украинских спортсмена будут соревноваться за 22 комплекта наград в девяти видах спорта.