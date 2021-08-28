Ореховый Спас 2021: традиции праздника

29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас. Его еще называют Третий, Хлебный, Холодный, Нерукотворный или Спас на полотне.

Всего верующие празднуют летом три Спаса — Медовый — 14 августа, Яблочный — 19 августа и Ореховый — 29 августа. На каждый из них есть свои традиции, так, например, на Медовый Спас или Маковея принято начинать собирать мед или мак, готовить пряники, коржи или пироги. На Яблочный освещать в церкви фрукты, готовить пирожки и блины.

Что принято делать на Ореховый Спас — далее в материале.

Традиции на Ореховый Спас

Ореховый Спас символизируется с завершением сбора урожая. В этот день принято освещать в церкви пшено и другие зерновые, нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

Названия Третьего Спаса говорят сами за себя — в этот день нужно печь хлеб из зерна и орехов нового урожая, угощать им бедных, больных и нуждающихся. А на прадничном столе должны быть мед и яблоки.

Наши предки на Ореховый Спас устраивали ярмарки. Главное правило — нельзя просто смотреть, обязательно нужно что-то купить.

Кроме того, в этот день все девушки гадали на орехах, чтобы узнать свою судьбу. Также было принято освещать воду и чистить колодцы.

Если в этот день кто-то находил двойной орех, то считалось, что человека ждет успех, а также если первый съеденный орех будет вкусным и сладким, то целый год будет радостным.