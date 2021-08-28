В Украине 28 августа празднуют День дальнобойщика. Традиционно его отмечают в последнюю субботу августа.

Поздравьте ваших родственников и друзей, которые работают за рулем многотонных машин. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в прозе и картинках.

Поздравления с Днем дальнобойщика в прозе

Поздравляем с Днем автомобилиста нашего дальнобойщика! Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царят мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!

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Поздравляю с Днем автомобилиста. И пусть каждый путь у тебя дальний, я желаю тебе никогда не унывать. Я желаю встречать много славных людей на дорогах. Желаю видеть много перспектив на горизонтах. Желаю прогонять усталость и тревоги. Желаю всегда держаться бодро и уверенно. Счастливых дорог тебе и сопутствующей удачи в каждой поездке!

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Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.

Поздравления с Днем дальнобойщика в картинках

День дальнобойщика — неофициальный праздник. Эта профессия зародилась и развивалась в таких странах как США, Канада, Австралия, а потом она пришла и в Европу.

Интересные факты о дальнобойщиках:

В грузовиках дальнобойщиков есть жилой отсек с кроватью, где водитель может отдохнуть.

Каждую минуту более 1,7 млн дальнобойщиков проезжают по дорогам мира.

Кстати, многие компании ограничивают скорость своих грузовиков, поэтому не сердитесь на водителей, когда попадете в пробку из-за фуры.

Дальнобойщикам посвящена компьютерная игра Truck Simulator.