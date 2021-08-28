Ореховый Спас 2021 в Украине припадает на воскресенье, 29 августа. Праздник известен среди православных и под другими названиями — Третий Спас, Хлебный или Спас на полотне.

Этот день знаменует завершение жатвы и созревание орехов. Во время Орехового Спаса наши предки пекли хлеб из муки нового урожая. Хозяйки также делали различные заготовки из орехов на зиму.

Также существуют и другие традиции — 29 августа принято святить орехи и хлеб, а после похода в храм накрыть пышный стол для семьи и друзей. Помимо орехов и хлеба можно святить фрукты, воду и мед, которые тоже разрешено разделять с близкими во время праздничной трапезы.

Раньше в храм носили лен, прядево и полотно, которые использовались для лечения и гадания. Считалось, что одежда из такого льна — целебная. В церкви также принято освящать даже ореховые ветви и листья для настоек, а также виноград, который успел дозреть.

Святить новые колодцы во время Третьего Спаса — хорошая примета.

К Ореховому Спасу как раз закончился Успенский пост, который начался 14 августа и продлился две недели. Поэтому в выборе блюд ограничений нет.

Праздничный стол должен быть богатым — по традиции, к трапезе делается ореховая настойка, которая якобы имеет лечебные свойства. Раньше верили, что она особенно полезна во время лечения простуды и травм суставов. Хозяйки также готовили хлеб из муки нового урожая и различные пироги с фруктовой начинкой.

Также в древние времена предки устраивали различные ярмарки, где продавали фрукты и овощи. Посетители веселого мероприятия обязаны купить хотя бы один товар — уйти с пустыми руками считалось плохой приметой.

Помимо отдыха, во время Орехового Спаса также приветствуется и труд на поле — сезон сбора урожая в самом разгаре. С приближением осени принято собирать овощи и фрукты, консервируя их на зиму.

Узнать о других праздниках в 2021 году можно в православном в календаре от Факты ICTV. К примеру, на 11 сентября припадает праздник и строгий пост Усекновение главы Иоанна Предтечи. 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, а 27 сентября — Воздвижение Креста Господня (строгий пост).