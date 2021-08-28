Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году припадает на субботу, 28 августа. Этот двунадесятый непреходящий праздник отмечают как в католических, так и в православных церквях — происходит воспоминание кончины (успения) Божией Матери.

В этот день стоит поздравить близких и друзей, которые пойдут на торжественное богослужение в храм.

Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилище, поэтому праздник называется успением.

Факты ICTV приготовили оригинальные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в Viber, которые сделают приятно дорогим людям даже на расстоянии.

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В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.



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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только верным курсом.

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Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!



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Богородица сегодня

Дом пусть Ваш благословит,

Пусть дождется мать Господня

Ваших искренних молитв!

Освятит пускай жилище

И всех тех, кто там живёт,

Душу Вашу пусть очистит,

Милость Божию пошлет!

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С Успением Вас, Пресвятой Богородицы,

С днем всепрощения, веры, добра!

Пусть Ваше сердце любовью наполнится,

Будет судьба Ваша счастьем щедра!



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Как и всем большим церковным праздникам, дню Успения Пресвятой Богородицы предшествовал пост. В этот раз это двухнедельный строгий Успенский пост, который заканчивается 28 августа, подготовив верующих к празднику.

В конце августа украинцы также будут праздновать и Ореховый Спас, который припадает на 29 августа. Этот день знаменует завершение жатвы и период дозревания орехов. Во время праздника принято собирать урожай и готовиться к осени, которая наступит через несколько дней.

Ознакомиться с православным календарем на 2021 год можно здесь.