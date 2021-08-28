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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Успение Пресвятой Богородицы: оригинальные поздравления для Viber

Церковь

Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году припадает на субботу, 28 августа. Этот двунадесятый непреходящий праздник отмечают как в католических, так и в православных церквях — происходит воспоминание кончины (успения) Божией Матери.

В этот день стоит поздравить близких и друзей, которые пойдут на торжественное богослужение в храм.

Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилище, поэтому праздник называется успением.

Факты ICTV приготовили оригинальные поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в Viber, которые сделают приятно дорогим людям даже на расстоянии.

***

В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.

***

Успение Пресвятой Богородицы

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только верным курсом.

***

Успение Пресвятой Богородицы

Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!

***

Успение Пресвятой Богородицы

Богородица сегодня
Дом пусть Ваш благословит,
Пусть дождется мать Господня
Ваших искренних молитв!

Освятит пускай жилище
И всех тех, кто там живёт,
Душу Вашу пусть очистит,
Милость Божию пошлет!

***

Успение Пресвятой Богородицы

С Успением Вас, Пресвятой Богородицы,
С днем всепрощения, веры, добра!
Пусть Ваше сердце любовью наполнится,
Будет судьба Ваша счастьем щедра!

***

Успение Пресвятой Богородицы

Как и всем большим церковным праздникам, дню Успения Пресвятой Богородицы предшествовал пост. В этот раз это двухнедельный строгий Успенский пост, который заканчивается 28 августа, подготовив верующих к празднику.

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В конце августа украинцы также будут праздновать и Ореховый Спас, который припадает на 29 августа. Этот день знаменует завершение жатвы и период дозревания орехов. Во время праздника принято собирать урожай и готовиться к осени, которая наступит через несколько дней.

Ознакомиться с православным календарем на 2021 год можно здесь.

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