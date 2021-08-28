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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Успение Пресвятой Богородицы — поздравления в открытках

Успіння Пресвятої Богородиці

28 августа верующие традиционно отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память о дне окончания земной жизни Матери Божьей.

Сегодня стоит поздравить своих родных и близких. Для этого Факты ICTV подготовили подборку лучших поздравлений в открытках с Успением Пресвятой Богородицы.

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В народе этот праздник еще называют Первой Пречистой. Считается, что именно сегодня закончилась земная жизнь святой Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил. Он предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро. А для того, чтобы она поверила архангелу, он подарил ей пальмовую ветвь.

Прощание с Матерью Божией произошло в Иерусалиме, где собрались апостолы, которые проповедовали в разных странах мира. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и забрал тело и душу Богородицы на небеса.

Согласно христианской верой, смерть — это испытание, которое должен пройти каждый, чтобы перейти в вечную жизнь. Поэтому церковь называет этот день именно успением, а не смертью.

День Успения Богородицы считается праздником, а не поводом для грусти, ведь Божья Матерь воссоединилась со своим сыном.

28 августа принято ходить в церковь, освящать семена и колосья пшеницы нового урожая. Также в этот день уже можно накрывать пышный стол, так как накануне праздника закончился Успенский пост.

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