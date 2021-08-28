28 августа отмечают один из больших православних праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Он является одним из двенадцати главных праздников в церковном календаре.

В этот день принято ходить в церковь, а также поздравлять всех близких, желая здоровья, любви, мира и покоя на сердце. Факты ICTV подготовили поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в прозе.

***

Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Поможет вам в жизни, наполнив ее тихим, добрым, семейным счастьем и наградить здоровьем. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

***

Пусть в твоем сердце всегда найдется место для добра и самых светлых надежд! Чтобы в жизни все было хорошо и путь озаряло солнышко! Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы!

***

Желаю, чтобы Дева Мария прямо с небес направила на вас потоки своей любви, тепла и радости! Пусть в твоей душе и в сердце всегда будет место для веры в Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу! Со светлым праздником!

***

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

***

Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!