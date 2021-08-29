Ежегодно 29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас. Это последний завершающий праздник из трех летних Спасов.
По традиции, в этот день все прощаются с летом и начинают активно заниматься подготовкой к осени — делать заготовки, собирать орехи и грибы.
Сегодня стоит поздравить всех православных с большим церковным праздником.
Для этого Факты ICTV подготовили подборку лучших СМС-поздравлений с Ореховым Спасом.
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Наступил светлейший праздник,
Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.
***
Ворвался сегодня Ореховый Спас,
Пусть будет все чудно в доме у вас!
Пусть будет орехов много,
Не видайте беды у порога.
Много вам хлеба
И дарований с неба.
Больше солнца ясного,
Меньше смерча ненастного.
Да будет свет в вашем доме
И спас на ладони!
***
Хлебным караваем
Третий Спас встречаем,
Счастья и добра
В праздник вам желаем.
Желаем вам проблемы
Щелкать как орехи,
Желаем, чтобы слезы
Были лишь от смеха.
И пусть в каждом доме
Мир, любовь царит,
На добрые дела
Господь благословит.
***
Хозяйки сегодня хлеб свежий пекут,
из собранного только вот урожая,
а мы заготовим орехи скорее,
со спасом Ореховым всех поздравляя!
Пускай спас Ореховый, он же и Хлебный,
удачу и благо всем в дом принесет,
пускай нам Господь дарит уж всепрощение,
и всякий из нас путь свой свято пройдет!
***
Спас ореховый, третий, последний
Август балует теплым деньком
Задержалось лето на мгновение
Из дали зовет нас колокольный звон.
Собралось у церкви множество народа
Поздравляют с праздником братьев христиан
Всем желают мира, и любви господней
Он освятит щедро мирных прихожан.
***
Праздник Орехового Спаса ознаменует начало осени, в этот период начинают созревать лещина и орехи. По традиции, 29 августа украинцы пекли хлеб и делали ореховую настойку на зиму. Из-за этого в народе бытует другое название праздника — Хлебный Спас.
В день Орехового Спаса принято ходить в церковь, освящать яблоки, хлеб, орехи и сезонные фрукты, чтобы в доме всегда был достаток.
После утренней службы верующие обычно шли домой и накрывали праздничный стол. На столе обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.
Домой на угощение можно приглашать гостей и родственников, так как накануне праздника закончился Успенский пост.
В этот день нельзя ругаться, сквернословить, завидовать и оскорблять других людей. Нужно желать всем добра и прощать обиды.
Также в праздник Орехового Спаса лучше не лениться и бездельничать. В этот день можно активно собирать урожай, готовиться к зиме и делать запасы.