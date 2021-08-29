Ежегодно 29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас. Это последний завершающий праздник из трех летних Спасов.

По традиции, в этот день все прощаются с летом и начинают активно заниматься подготовкой к осени — делать заготовки, собирать орехи и грибы.

Сегодня стоит поздравить всех православных с большим церковным праздником.

Для этого Факты ICTV подготовили подборку лучших СМС-поздравлений с Ореховым Спасом.

***

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!

Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Ворвался сегодня Ореховый Спас,

Пусть будет все чудно в доме у вас!

Пусть будет орехов много,

Не видайте беды у порога.

Много вам хлеба

И дарований с неба.

Больше солнца ясного,

Меньше смерча ненастного.

Да будет свет в вашем доме

И спас на ладони!

***

Хлебным караваем

Третий Спас встречаем,

Счастья и добра

В праздник вам желаем.

Желаем вам проблемы

Щелкать как орехи,

Желаем, чтобы слезы

Были лишь от смеха.

И пусть в каждом доме

Мир, любовь царит,

На добрые дела

Господь благословит.

***

Хозяйки сегодня хлеб свежий пекут,

из собранного только вот урожая,

а мы заготовим орехи скорее,

со спасом Ореховым всех поздравляя!

Пускай спас Ореховый, он же и Хлебный,

удачу и благо всем в дом принесет,

пускай нам Господь дарит уж всепрощение,

и всякий из нас путь свой свято пройдет!

***

Спас ореховый, третий, последний

Август балует теплым деньком

Задержалось лето на мгновение

Из дали зовет нас колокольный звон.

Собралось у церкви множество народа

Поздравляют с праздником братьев христиан

Всем желают мира, и любви господней

Он освятит щедро мирных прихожан.

***

Праздник Орехового Спаса ознаменует начало осени, в этот период начинают созревать лещина и орехи. По традиции, 29 августа украинцы пекли хлеб и делали ореховую настойку на зиму. Из-за этого в народе бытует другое название праздника — Хлебный Спас.

В день Орехового Спаса принято ходить в церковь, освящать яблоки, хлеб, орехи и сезонные фрукты, чтобы в доме всегда был достаток.

После утренней службы верующие обычно шли домой и накрывали праздничный стол. На столе обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.

Домой на угощение можно приглашать гостей и родственников, так как накануне праздника закончился Успенский пост.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, завидовать и оскорблять других людей. Нужно желать всем добра и прощать обиды.

Также в праздник Орехового Спаса лучше не лениться и бездельничать. В этот день можно активно собирать урожай, готовиться к зиме и делать запасы.