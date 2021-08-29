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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в СМС

горіхи, мед

Ежегодно 29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас. Это последний завершающий праздник из трех летних Спасов.

По традиции, в этот день все прощаются с летом и начинают активно заниматься подготовкой к осени — делать заготовки, собирать орехи и грибы.

Сегодня стоит поздравить всех православных с большим церковным праздником.

Для этого Факты ICTV подготовили подборку лучших СМС-поздравлений с Ореховым Спасом.

***

Наступил светлейший праздник,
Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.

***

Ворвался сегодня Ореховый Спас,
Пусть будет все чудно в доме у вас!
Пусть будет орехов много,
Не видайте беды у порога.
Много вам хлеба
И дарований с неба.
Больше солнца ясного,
Меньше смерча ненастного.
Да будет свет в вашем доме
И спас на ладони!

***

Хлебным караваем
Третий Спас встречаем,
Счастья и добра
В праздник вам желаем.
Желаем вам проблемы
Щелкать как орехи,
Желаем, чтобы слезы
Были лишь от смеха.
И пусть в каждом доме
Мир, любовь царит,
На добрые дела
Господь благословит.

***

Хозяйки сегодня хлеб свежий пекут,
из собранного только вот урожая,
а мы заготовим орехи скорее,
со спасом Ореховым всех поздравляя!

Пускай спас Ореховый, он же и Хлебный,
удачу и благо всем в дом принесет,
пускай нам Господь дарит уж всепрощение,
и всякий из нас путь свой свято пройдет!

***

Спас ореховый, третий, последний
Август балует теплым деньком
Задержалось лето на мгновение
Из дали зовет нас колокольный звон.

Собралось у церкви множество народа
Поздравляют с праздником братьев христиан
Всем желают мира, и любви господней
Он освятит щедро мирных прихожан.

***

Праздник Орехового Спаса ознаменует начало осени, в этот период начинают созревать лещина и орехи. По традиции, 29 августа украинцы пекли хлеб и делали ореховую настойку на зиму. Из-за этого в народе бытует другое название праздника — Хлебный Спас.

В день Орехового Спаса принято ходить в церковь, освящать яблоки, хлеб, орехи и сезонные фрукты, чтобы в доме всегда был достаток.

После утренней службы верующие обычно шли домой и накрывали праздничный стол. На столе обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.

Домой на угощение можно приглашать гостей и родственников, так как накануне праздника закончился Успенский пост.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, завидовать и оскорблять других людей. Нужно желать всем добра и прощать обиды.

Также в праздник Орехового Спаса лучше не лениться и бездельничать. В этот день можно активно собирать урожай, готовиться к зиме и делать запасы.

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