День шахтера 2021 в Украине припадает на последне воскресенье лета, 29 августа. И хотя праздник учредили еще во времена СССР, дата торжества осталась неизменной.

День шахтера утвердили еще в 1947 году, а первое празднование состоялось уже в 1948 году. В уже независимой Украине праздник был учрежден в 1993 году указом первого президента страны Леонида Кравчука.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто связал свою жизнь с опасной профессией добычей угля, поблагодарив за тяжелый труд.

Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с Днем шахтера в картинках и СМС, которые порадуют работников угольных шахт даже на расстоянии.

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Вы недр земных — цари и короли,

Вы — нашей экономики опора.

Желаю силы, счастья и любви

Всем вам, кто отмечает День шахтера.

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Пусть будут безопасны

И спуски, и подъемы!

Пусть любящие люди

Ждут с нетерпеньем дома!

Сопутствует удача

Не только в День шахтера,

И будет труд оплачен

Без лишних разговоров!

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Шахтеры отмечают праздник свой!

Пусть счастье с вами будет непременно

Тогда, когда спускаетесь в забой

И на земле, с удачей неизменно.

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В шахтерской профессии праздник

Все почести вам воздаем.

Спасибо вам! Труд ваш — прекрасен!

И славу мы вам воспоем!

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Пускай сегодня и всегда шахтерам светит яркое солнце благополучия, удачи и любви, а долгие годы жизни будут наполнены благодарностью и нежностью родных! С Днем Шахтера! С Днем Героя!

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День шахтера сегодня, мой друг!

Выпьем мы в честь тебя нынче реки!

Без твоих, друг, натруженных рук

Жили б мы — словно в каменном веке.

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Желаю тебе никогда не знать беспросветной кромешной подземной тьмы! Пусть и в душе всегда будет гореть огонек надежды и уверенности в завтрашнем дне! Пусть тебя всегда ждут и дожидаются самые любимые и любящие!

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В Украине День шахтера отмечают со всеми почестями — устраиваются праздничные концерты, а также другие познавательные мероприятия, во время которых рассказывают о профессии шахтера.

Шахтерам также устраивают корпоративы на предприятиях по добыче угля.

Поскольку работа шахтера очень рисковая, в этот день чествуют память шахтеров, которые погибли во время работы. Зачастую мероприятия начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам.

29 августа украинцы также отмечают православный праздник — Ореховый Спас. Он знаменует приход осени и сбор урожаев.

Узнать о других церковных праздниках, постах и поминальных днях можно в православном календаре 2021 года.