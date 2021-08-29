День шахтера 2021 в Украине припадает на последне воскресенье лета, 29 августа. И хотя праздник учредили еще во времена СССР, дата торжества осталась неизменной.
День шахтера утвердили еще в 1947 году, а первое празднование состоялось уже в 1948 году. В уже независимой Украине праздник был учрежден в 1993 году указом первого президента страны Леонида Кравчука.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто связал свою жизнь с опасной профессией добычей угля, поблагодарив за тяжелый труд.
Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с Днем шахтера в картинках и СМС, которые порадуют работников угольных шахт даже на расстоянии.
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Вы недр земных — цари и короли,
Вы — нашей экономики опора.
Желаю силы, счастья и любви
Всем вам, кто отмечает День шахтера.
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Пусть будут безопасны
И спуски, и подъемы!
Пусть любящие люди
Ждут с нетерпеньем дома!
Сопутствует удача
Не только в День шахтера,
И будет труд оплачен
Без лишних разговоров!
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Шахтеры отмечают праздник свой!
Пусть счастье с вами будет непременно
Тогда, когда спускаетесь в забой
И на земле, с удачей неизменно.
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В шахтерской профессии праздник
Все почести вам воздаем.
Спасибо вам! Труд ваш — прекрасен!
И славу мы вам воспоем!
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Пускай сегодня и всегда шахтерам светит яркое солнце благополучия, удачи и любви, а долгие годы жизни будут наполнены благодарностью и нежностью родных! С Днем Шахтера! С Днем Героя!
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День шахтера сегодня, мой друг!
Выпьем мы в честь тебя нынче реки!
Без твоих, друг, натруженных рук
Жили б мы — словно в каменном веке.
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Желаю тебе никогда не знать беспросветной кромешной подземной тьмы! Пусть и в душе всегда будет гореть огонек надежды и уверенности в завтрашнем дне! Пусть тебя всегда ждут и дожидаются самые любимые и любящие!
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В Украине День шахтера отмечают со всеми почестями — устраиваются праздничные концерты, а также другие познавательные мероприятия, во время которых рассказывают о профессии шахтера.
Шахтерам также устраивают корпоративы на предприятиях по добыче угля.
Поскольку работа шахтера очень рисковая, в этот день чествуют память шахтеров, которые погибли во время работы. Зачастую мероприятия начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам.
29 августа украинцы также отмечают православный праздник — Ореховый Спас. Он знаменует приход осени и сбор урожаев.
Узнать о других церковных праздниках, постах и поминальных днях можно в православном календаре 2021 года.