Подробный гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

На этой неделе сходится довольно неприятный аспект, который говорит об обманах, о повышенной вероятности мошенничества. В это время важно беречь кошелек, знать, где лежать ваши деньги. А вот под конец недели складывается конфигурация планет, при которой можно рассчитывать на достоверную информацию. На протяжении всей неделе стоит просто наблюдать за ситуацией, вот на выходных мы уже можем больше доверять и рассчитывать на долгосрочное в договоренностях. Однако более подробно для себя об этом можно узнать только в индивидуальном гороскопе.

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Также эта неделя завершающая перед новолунием, которое состоится в ночь с 6 на 7 сентября. Это отличное время, чтобы довести до ума какие-то проекты. Отличный период, чтобы решить вопросы, которые уже затянулись.

Гороскоп для Овнов

У вас, как и на прошлой неделе, здоровье на первом месте. Не самая удачная неделя (особенно ее начало) для нагрузки на пищеварительную систему, а также употребления алкоголя, так как могут быть очень даже негативные последствия. Под конец недели можно рассчитывать на какие-то интересные договора, обсуждения долгосрочного сотрудничества с партнерами. Сейчас в чем-то можно доверять больше другим людям, чем себе. Поэтому не стоит полагаться на свою интуицию, внимательно слушайте, что вам говорят.

Гороскоп для Тельцов

Телец может положиться на людей, которые на него работают, а также оказывают вам услуги. Это хорошее время, чтобы навести порядок в быту. Основная проблема недели заключается в том, что вас могут поманить какой-то красивой мечтой, которая не деле окажется махинацией. Важно, что на работе и в ближайшем окружении есть люди, на которых вы можете положиться. Обратите внимание на то, что они говорят, а уже ваш опыт подскажет, кто из них прав.

Гороскоп для Близнецов

Для вас это хороший период для того, чтобы официально оформить и начать какие-то проекты. В отношениях с партнерами ситуация будет выравниваться под конец недели, если находиться в конфронтации. Постарайтесь избегать скопления народу, крупных мероприятий, ведь там повышен риск краж и мошенничества.

Гороскоп для Раков

Если ранее вы начали ремонт, то на этой неделе есть шанс его закончить. Будьте осторожны в дороге как за рулем, так и в качестве пассажира. Может быть некая путаница в планах. Расписать эту неделю будет сложно, поэтому придется следовать за событиями, а не определять их. Но если вы будете внимательными и гибкими, то это не должно вас напрягать.

Гороскоп для Львов

У вас продолжаются финансовые потери. Держите при себе кошельки, обратите внимание на пин-коды и пароли. Однако это благоприятный период для заключения договоров, выстраивания взаимоотношений с близкими и дальним людьми. Главное общаться с теми, кто может предоставить какое-то подтверждение собственного авторитета и репутации.

Гороскоп для Дев

Для Девы это плохой период для заключения договоров так, как можете нарваться на серьезный обман. Хотя прямых убытков это может не принести, но осок останется. В личных отношениях также возможно какое-то недопонимание, переживания. Возможно сейчас есть потребность в том, чтобы задать неудобные вопросы. В этом есть смысл так, как вскрытие нарывов в отношениях может оказаться целительным. Касательно распоряжения финансами, то тут все благоприятно, вы вряд ли допустите ошибку.

Гороскоп для Весов

Весы сейчас испытывают подъем энергии. Вы можете не только получить нужную вам информацию, но и заручиться поддержкой необходимых вам людей, собрать команду, которую давно хотели. Хорошее время для отдыха, обучения, но обратите внимание на свое физическое состояние. Повышена вероятность побочных эффектов и отравлений от лекарств. Не стоит самому себе назначать лекарства, лучше обратиться к врачу.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сами можете быть вовлечены в обман. Возможно не намеренно можете оказаться участником или соучастником. Это неделя неподходящая для того, чтобы формировать команду так, как она не будет достаточно эффективной. Хотя если ваша работа или жизнь связанна с группой людей, не стоит ожидаться от нее очень много, а также не рассчитывайте, что кто-то будет делать какие-то задания за вас. Хорошее время для того, чтобы понять что и где идет не так. Также отличный период для проведения групповых исследований. В отношениях могут накалиться эмоции. Могут возникнуть ситуации, в которых либо вы даете повод для ревности, либо вам его дают.

Гороскоп для Стрельцов

Будьте внимательны к тому, что происходит на работе, что говорят люди. Вас могут вовлечь в интриги, постарайтесь их избегать. Однако, если вы таки стали главным героем сплетен, то у вас получится доказать свою невиновность, если заручитесь поддержкой близких людей или начальства.

Гороскоп для Козерогов

Козерогам стоит отправить на отдых или в поездку. В целом можно рассчитывать на удачные покупки. Также можно надеяться на то, что люди, которые находятся выше по статусу, вас поймут и примут ваши идеи. В поездках берегите кошельки, а также будьте осторожны за рулем.

Гороскоп для Водолеев

Вам необходимо следить за своими деньгами. По отношению к вашим финансам могут совершить некое неправомерное действие. Хороший период для повышения репутации, уровня квалификации, а также для обучения. Отношения с партнерами могут уйти на второй план. В плане взаимоотношений самыми неприятными могут оказаться выходные, так что постарайтесь посвятить это время отдыху.

Гороскоп для Рыб

У вас довольно неплохой период с точки зрения финансов. Вы можете ощутить прилив сил. Тем не менее остается трудным вопрос с доверием особенно с личными партнерами. Хотя финансовые вопросы в партнерских отношениях могут решаться проще, чем другие. Постарайтесь воздержаться от острых конфликтов так, как они непродуктивные сейчас.

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