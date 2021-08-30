1 сентября отмечают День знаний — это праздник первого звонка, что означает начало нового учебного года. Уже в первый день осени откроются двери учебных заведений для школьников и студентов.

День знаний — важный праздник для тех, кто впервые переступит порог школы, университета, перейдет в следующий класс или курс, также дата особенна и для преподавателей, которые продолжат делиться своими знаниями с учениками. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем знаний в картинках, чтобы вы смогли поздравить тех, кто причастен к этой дате.

В 2021 году День знаний приходится на среду. Традиционно в школах будут проводиться линейки с выступлениями и напутственными речами от руководства. Некоторые учебные заведения отошли от такого празднования, заменяя его более развлекательными мероприятиями для школьников и их родителей.

День знаний придумал заслуженный педагог Федор Брюховецкий. До 1935 года установленной даты для начала учебного года не существовало. Официальным праздник стал в 1984 году.

В этот день принято в школах проводить первый урок, настраивая детей на учебу и решая организационные вопросы — выдача учебников или места за партами.

Далеко не во всех стран празднуют День знаний. Например, в Германии такого праздника и вовсе нет, а учебный год начинается в середине осени.