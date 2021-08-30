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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

США предоставили Украине почти 2,2 млн доз вакцины от коронавируса — Блинкен

Ентоні Блінкен

Вторая партия американских вакцин против Covid-19 доставлена ​​в Украину в рамках программы Covax, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против Covid-19 доставлена ​​в Украину в рамках нашей программы. Количество вакцин, отправленных в Украине, на сегодняшний день приближается к отметке 2,2 млн доз, — уточнил дипломат.

По его словам, этот шаг подтверждает приверженность США Украине в победе над глобальной пандемией.

 

В воскресенье, 29 августа, в Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer-BioNTech от правительства США через программу Covax. Партию вакцины в размере 188 370 доз помог доставить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным Министерства здравоохранения Украины, эта партия вакцин будет направлена в центры массовой вакцинации и для прививки трудовых коллективов, подавших соответствующую заявку.

Фото: Getty Images

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