США предоставили Украине почти 2,2 млн доз вакцины от коронавируса — Блинкен

Вторая партия американских вакцин против Covid-19 доставлена ​​в Украину в рамках программы Covax, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против Covid-19 доставлена ​​в Украину в рамках нашей программы. Количество вакцин, отправленных в Украине, на сегодняшний день приближается к отметке 2,2 млн доз, — уточнил дипломат.

По его словам, этот шаг подтверждает приверженность США Украине в победе над глобальной пандемией.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021