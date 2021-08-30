Как стирать джинсы в стиральной машине

У каждого человека есть любимые джинсы. Это удобный и универсальный предмет гардероба, который просто комбинируется с любой одеждой. Чтобы они не теряли свой привлекательный вид, сохраняли форму и еще долгое время радовали вас, за ними надо правильно ухаживать.

Как нужно стирать джинсы, чтобы уберечь их от потери цвета и формы — читайте в материале.

Как часто можно стирать джинсы

Производители не рекомендуют часто стирать этот предмет гардероба. При ежедневном использовании бросать их в стиральную машину надо по мере загрязнения. В случае отсутствия пятен стирки лучше избегать.

При появлении незначительных загрязнений можно замочить конкретно эту часть джинсов. Полноценную стирку лучше проводить один раз в месяц.

Как правильно постирать джинсы в стиральной машине

Перед стиркой всегда надо застегивать фурнитуру, чтобы избежать повреждения материалов. Обязательно выверните джинсы наизнанку. Так они дольше сохранять насыщенный цвет и форму. Отличным вариантом будет приобретение специального сетчатого мешка для стирки.

Затем необходимо добавить в отсек стиральной машины средство для стирки. Лучшим вариантом будут гелевые капсулы. Также можно использовать гель для деликатной стирки, обычный порошок для цветных вещей или средство для джинсовых тканей.

Следует избегать порошков, имеющих в составе отбеливатель. Для придания изделию мягкости можно воспользоваться кондиционером для белья.

После этого надо выбрать правильный режим и температуру стирки. Джинсы можно стирать при следующих режимах:

для деликатных тканей;

ручная стирка;

стирка шерсти;

джинсы.

Все эти режимы созданы для быстрого и деликатного очищения загрязнений. Во время стирки выделяется большое количество пены. Это помогает снизить биение материала в барабане.

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Джинсовая ткань не переносит высокой температуры, так как она вызывает усадку материала. Температура стирки не должна превышать 45 градусов, а идеальным считают режим с 30 градусами. При необходимости лучше выбрать температурный режим вручную.

Завершающим этапом стирки будет выбор режима отжима. Лучше использовать минимальную скорость или вообще выключить эту функцию. Быстрый режим может сильно помять или вообще повредить ткань. В таком случае вернуть первоначальный вид будет трудно.

Как правильно сушить джинсы

Чтобы джинсы не теряли форму, их надо правильно высушить. После того, как вы достали их из стиральной машины, джинсы нужно осторожно расправить и придать нужную форму. Их лучше сушить на свежем воздухе или в комнате с хорошей вентиляцией.

Не стоит оставлять джинсы на балконе, потому что прямые солнечные лучи могут повредить цвет ткани.

Чтобы не гладить джинсы, их надо зафиксировать в вертикальном положении. Оно позволит избежать деформации ткани.