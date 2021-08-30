День ангела — Мирона (30 августа): поздравления и значение имени

30 августа отмечают день ангела Мирона. Именины празднуются в честь святого мученика Мирона.

Если в вашем окружении есть обладатель этого имени, не забудьте поздравить его с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Мирона в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Мирона в СМС

***

Пусть расцветает всюду счастье

И позитива будет слышен звон,

Пусть окружает радость и участье,

Тебя, наш дорогой Мирон!

Пусть станут явью все мечтанья,

И на душе пусть будет хорошо,

Пусть станут шире знанья,

Пускай закружит нежность и тепло.

***

Дорогой Мирон, поздравить

От души позволь тебя,

Пусть сбываются желанья,

Рядом будут пусть друзья.

Ждет успех пусть непременно

В личной жизни и работе,

Перспективы ждут большие

Пусть за новым поворотом.

***

Как хорошо с тобой, Мирон,

Ты так красив, умен, силен!

Пусть жизнь полнится чудесами,

И меркнут все печали сами!

Здоровье пусть твое крепчает

И силы мудрость прибавляет,

Пусть радость каждый день приносит

И верный друг в беде не бросит!

***

Мирон, стремлюсь поздравить с праздником твоим,

Ты столь неравнодушный, чуткий человек,

И излучаешь ты всегда тепло,

Желаю не грустить тебе вовек.

И пусть все будет в жизни хорошо,

Пусть обойдет тебя беда,

Не бойся только ничего,

И пусть исполниться мечта.

Поздравления с днем ​​ангела Мирона в картинках

Значение имени Мирон

Имя Мирон древнегреческого происхождения и переводится как благоухающий.

Обладатели этого имени волевые, трудолюбивые, принципиальные и эрудированные. Чаще всего они добиваются успеха там, где у других опускаются руки.

К Мирону тянутся окружающие, поскольку он честный и бескорыстный человек. Серьезно относится к каждой поставленной задачи и доводит ее до конца, помешать может только застенчивость.

Мужчина с именем Мирон домосед, поэтому семья для него на первом месте. Умеет избегать конфликтов, хозяйственный, но вот как отец — строгий.