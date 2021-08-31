День Знаний 2021 в Украине припадает на среду, 1 сентября. Праздник установлен 1 сентября в 1984 году Верховным Советом СССР, и в некоторых постсоветских странах дата осталась неизменной.

Этот день знаменует начало нового учебного года как для школьников, так и для студентов. Первоклассники также отмечают Праздник Первого звонка.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто учится в школе или университете. Можно также поздравить и учителей — они приступают к своей любимой работе после летнего отдыха.

Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с Днем Знаний 2021, которые порадуют учащихся, учителей и родителей учеников теплым словом. Поздравления в СМС с 1 сентября сделает этот день еще светлее для всех тех, кто связан со школой и другими учебными заведениями.

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Книжки разные читай,

Все уроки выполняй,

Хорошо учись,

Улыбайся и не злись!

***

Звенит звонок так весело, игриво,

День знаний в школу снова нас зовет,

Пусть будет и успешным, и счастливым

Учебный новый твой чудесный год!

***

Легко пусть знания даются,

Счастливым будет каждый миг.

Науки быстро познаются,

Читайте больше умных книг.

***

Быть образованным — престижно,

И очень круто умным быть!

Всегда в почете ум подвижный,

Ну а без знаний не прожить.

***

Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября.

Впереди учебный год,

Вас уроков много ждёт.

Мы пятёрок вам желаем

И с Днем знаний поздравляем!

***

Учится! Учится! Еще раз учится!

Ты знай, в этой фразе успеха залог.

Ведь в знаниях сила, к ней нужно стремиться!

Чтоб в жизни всего добиться ты смог!

***

Желаю чудесных открытий,

Познания истин, счастливых событий.

Успеха достичь в мире лучших призваний.

Таланта, уменья, терпенья. С Днем знаний!

***

Сентябрь наступил сегодня,

И поздравлять тебя спешу,

Желаю легкости в учебе,

Успеха пожелать хочу!

***

С Днем знаний — дверь открыли школы,

Ждет впереди учебный год.

Хоть многое в нем будет новым,

Пускай он всем успех несет!

***

Удачным будет знаний путь,

Немного трудным, но прекрасным,

И будут в нем успехи пусть,

Стремления, достижения, счастье.

***

В Украине существуют традиции ко Дню Знаний. В этот праздник принято дарить учителям цветы, а для первоклассников проводится первый праздничный урок, во время которого юные школьники получают учебники и другие принадлежности, а также выбирают себе место за партой.

В высших учебных заведениях устраивают праздничные линейки для первокурсников, которые только знакомятся со студенческой жизнью.

Не только в Украине отмечают День Знаний. И хотя в Германии нет официального праздника, первоклассники идут в школу с разноцветными пакетами, в которые родители кладут сладости и необходимые для обучения принадлежности.

В Канаде 1 сентября имеет другой смысл — в этот день будущие ученики отмечают вместе с родителями последний день лета. Школы открывают свои двери в первый вторник сентября.