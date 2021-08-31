День Знаний 2021 в Украине припадает на среду, 1 сентября. Праздник установлен 1 сентября в 1984 году Верховным Советом СССР, и в некоторых постсоветских странах дата осталась неизменной.
Этот день знаменует начало нового учебного года как для школьников, так и для студентов. Первоклассники также отмечают Праздник Первого звонка.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто учится в школе или университете. Можно также поздравить и учителей — они приступают к своей любимой работе после летнего отдыха.
Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с Днем Знаний 2021, которые порадуют учащихся, учителей и родителей учеников теплым словом. Поздравления в СМС с 1 сентября сделает этот день еще светлее для всех тех, кто связан со школой и другими учебными заведениями.
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Книжки разные читай,
Все уроки выполняй,
Хорошо учись,
Улыбайся и не злись!
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Звенит звонок так весело, игриво,
День знаний в школу снова нас зовет,
Пусть будет и успешным, и счастливым
Учебный новый твой чудесный год!
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Легко пусть знания даются,
Счастливым будет каждый миг.
Науки быстро познаются,
Читайте больше умных книг.
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Быть образованным — престижно,
И очень круто умным быть!
Всегда в почете ум подвижный,
Ну а без знаний не прожить.
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Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!
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Учится! Учится! Еще раз учится!
Ты знай, в этой фразе успеха залог.
Ведь в знаниях сила, к ней нужно стремиться!
Чтоб в жизни всего добиться ты смог!
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Желаю чудесных открытий,
Познания истин, счастливых событий.
Успеха достичь в мире лучших призваний.
Таланта, уменья, терпенья. С Днем знаний!
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Сентябрь наступил сегодня,
И поздравлять тебя спешу,
Желаю легкости в учебе,
Успеха пожелать хочу!
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С Днем знаний — дверь открыли школы,
Ждет впереди учебный год.
Хоть многое в нем будет новым,
Пускай он всем успех несет!
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Удачным будет знаний путь,
Немного трудным, но прекрасным,
И будут в нем успехи пусть,
Стремления, достижения, счастье.
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В Украине существуют традиции ко Дню Знаний. В этот праздник принято дарить учителям цветы, а для первоклассников проводится первый праздничный урок, во время которого юные школьники получают учебники и другие принадлежности, а также выбирают себе место за партой.
В высших учебных заведениях устраивают праздничные линейки для первокурсников, которые только знакомятся со студенческой жизнью.
Не только в Украине отмечают День Знаний. И хотя в Германии нет официального праздника, первоклассники идут в школу с разноцветными пакетами, в которые родители кладут сладости и необходимые для обучения принадлежности.
В Канаде 1 сентября имеет другой смысл — в этот день будущие ученики отмечают вместе с родителями последний день лета. Школы открывают свои двери в первый вторник сентября.