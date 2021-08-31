И август сделал ноги! Поздравления с последним днем лета

31 августа наполнено грустью за теплыми и беззаботными летними днями и ночами. Ведь это не только последний день месяца, но и последний день лета. Более того летом многие отправляются отпуска, а выходные можно спокойно превратить в легкий пляжный отдых. А вот под осенним дождем загорать не очень удобно.

Однако, у осени много своих привилегий. Поэтому провожаем жаркую пору поздравлениями с последним днем лета, и встречаем осень.

Вот прошли июнь, июль,

Август сделал ноги,

Оглянуться не успел —

Осень на пороге.

И последний летний день —

Далеко не первый,

Так отпразднуем его,

Что печалить нервы?

Вот и лето подходит к закату,

Это грустно осознавать!

Лето, стой! Уходить ведь не надо!

Оставайся у нас зимовать!

Будешь греть нас своими лучами,

Дарить много тепла и добра!,

Только лето простыми словами

Мне сказало: Уйти мне пора!

Пролетело лето быстро,

Словно вспышка загорелась,

Я желаю, чтобы сердцу

Целый год от счастья пелось.

Пусть тепло вас согревает,

Память радость пусть хранит.

Лето жаром новых взлетов

Пусть надолго окрылит.