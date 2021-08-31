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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

И август сделал ноги! Поздравления с последним днем лета

И август сделал ноги! Поздравления с последним днем лета

31 августа наполнено грустью за теплыми и беззаботными летними днями и ночами. Ведь это не только последний день месяца, но и последний день лета. Более того летом многие отправляются отпуска, а выходные можно спокойно превратить в легкий пляжный отдых. А вот под осенним дождем загорать не очень удобно.

Однако,  у осени много своих привилегий. Поэтому провожаем жаркую пору поздравлениями с последним днем лета, и встречаем осень.

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел —
Осень на пороге.

И последний летний день —
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Вот и лето подходит к закату,
Это грустно осознавать!
Лето, стой! Уходить ведь не надо!
Оставайся у нас зимовать!

Будешь греть нас своими лучами,
Дарить много тепла и добра!,
Только лето простыми словами
Мне сказало: Уйти мне пора!

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Пролетело лето быстро,
Словно вспышка загорелась,
Я желаю, чтобы сердцу
Целый год от счастья пелось.

Пусть тепло вас согревает,
Память радость пусть хранит.
Лето жаром новых взлетов
Пусть надолго окрылит.

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

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