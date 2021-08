На сентябрь 2021 года назначен релиз многих видеоигр, которые должны были попасть в руки игроков еще несколько месяцев назад.

Однако пандемия до сих пор диктует свои правила, которые для разработчиков проявляются в работе из дома. Это, конечно же, замедляет разработку видеоигр, из-за чего мы еще увидим не один перенос ожидаемых проектов.

Для многих видеоигр сентябрь 2021 года является последним окном релиза после многих переносов, поэтому стоит ожидать, что большинство проектов не подвинут на другую дату.

Факты ICTV рассказывают о самых интересных видеоиграх, которые появятся на рынке в сентябре 2021 года.

Deathloop

Arkane Studios, известные по серии Dishonored, решили поэкспериментировать на новом поколении игровых консолей с видеоигрой Deathloop.

Проект расскажет о наемном убийце по имени Кольт, который застрял во временной петле на острове, где продолжается бесконечная вечеринка. Но не только вечеринкой богат новый “дом” главного героя. На острове также проводят различные эксперименты, которые и привели к созданию временной аномалии.

Каждый раз, когда Кольт умирает, петля перезагружается. У него есть только день для того, чтобы убить восемь целей и разорвать замкнутый круг.

Даже несмотря на такую завязку, разработчики обещают, что в видеоигре будет интригующий сюжет, который станет понемногу раскрываться во время исследования острова.

Геймплей будет сильно напоминать серию Dishonored, в которой сосуществовали сверхспособности и обычное оружие той вселенной. Однако если игроку не удастся до полуночи убить все восемь целей, петля перезагрузится и придется начинать все сначала. Почти сначала.

Разработчики длительное время обращают внимание на то, что на острове не будет происходить никаких изменений после того, как все будет отматываться назад. А это значит, что игроки могут запоминать расположение врагов, расписание целей, короткие пути к различным локациям и тому подобное.

Кроме того, после каждой неудачи игроки будут переносить в петлю часть своих способностей и оружия, что должно облегчить следующую попытку.

Но не все будет так просто, ведь даже когда игроки будут досконально знать, как уничтожить ту или иную цель, в уравнение добавят хаотичную переменную в виде Джулианы, у которой только одна задача — убить Кольта и сохранить временную петлю. Если вы подключены к сети, то контролировать ее будут другие игроки, что добавит еще больше элементов неожиданности.

Дизайн уровней у Arkane Studios всегда был на высоте, поэтому и в Deathloop стоит ожидать чего-то подобного. А это означает, что уничтожить цели можно будет многими различными путями. То есть даже после первого прохождения у игроков будут оставаться причины снова вернуться к видеоигре.

Дата выхода: 14 сентября

Платформы: PlayStation 5, ПК

Lost Judgment

Фанатов японских видеоигр в этом месяце ждет Lost Judgment — спин-офф серии Yakuza и продолжение Judgment, в котором главным героем выступает детектив Такаюки Ягами.

Сюжет будет разворачиваться вокруг Акихиро Ехары, который во время суда рассказывает об убийстве человека, причинившего ему много зла. По просьбе адвоката Ехары к делу приобщается Ягами, который должен выяснить, кто причастен к преступлению.

По словам разработчиков, игроков ждет очень мрачная история, в которой Ягами будет постоянно задаваться вопросом: защищать закон или взять правосудие в свои руки.

Конечно, не обойдется и без традиционного юмора в ходе исследования города и расследования дополнительных дел.

В геймплее значительных изменений ожидать не стоит, но все механики из предыдущей части должны “отточить”. Например, Ягами станет еще более акробатическим и сможет взбираться на здания по трубам и преодолевать препятствия, используя паркур.

Кстати, исследовать в Lost Judgment игроки смогут не только Камурочо, но и Иджинчо. Кроме прохождения основного сюжета, у игроков будет возможность проходить разнообразные мини-игры, которые включают в себя танцевальные занятия, бокс и многое другое.

Расширится и боевая система, в которой, кроме стилей тигра и журавля, будет стиль змеи. Он будет сосредоточен на контратаках и использовании силы соперника против него самого.

В общем Lost Judgment должен стать отличным продолжением новой серии. Замечательно и то, что Sega все больше ориентируется на европейский и американский рынки, а следовательно, релиз видеоигры состоится одновременно во всем мире.

Дата выхода: 24 сентября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kena: Bridge of Spirits

Интересный проект под названием Kena: Bridge of Spirits, привлекший внимание многих критиков на презентациях PlayStation, наконец доберется до игроков.

Главной героиней выступит Кена — проводник духов, которая оказалась в незнакомом ей поселении, пришедшем в упадок сотни лет назад. Теперь ей предстоит найти его жителей, которые застряли между нашим миром и миром духов, и восстановить жизнь в поселении.

С первого взгляда становится понятно, что Kena: Bridge of Spirits будет чем-то большим, чем видеоигрой от небольшой студии. Она выглядит как мультфильм Pixar, но который можно контролировать.

В путешествии Кене будут помогать маленькие духи и магический жезл, с помощью которого она будет давать указания маленьким помощникам и справляться со злыми духами.

Несмотря на то, что у видеоигры — очень мультипликационный вид, не обойдется и без глубокой боевой системы. Главная героиня сможет использовать жезл для того, чтобы противостоять врагам в ближнем и дальнем бою.

В ближнем бою он чем-то напоминает палку, а в дальнем — лук, который стреляет потоками энергии. Кроме того, в последних трейлерах можно увидеть и ряд других магических приемов, которые будут в арсенале игроков.

Важными будут и духи-помощники, которых можно будет использовать для того, чтобы получить преимущество в бою.

Но нельзя забывать, что Kena: Bridge of Spirits — это видеоигра и об исследовании окружающего мира. Поэтому следует ожидать, что в ней будет множество различных пазлов, для решения которых потребуется использовать разнообразные умения.

Даже несмотря на то, что эта видеоигра является первым проектом разработчиков, игроки и эксперты считают, что она придется по вкусу всем любителям экшнов и поджанра метроидвания.

Дата выхода: 21 сентября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК

Еще несколько видеоигр

Сентябрь очень богат релизами видеоигр, поэтому мы кратко расскажем об еще нескольких проектах, на которые стоит обратить внимание в этом месяце.

С серией Life is Strange продолжают экспериментировать. Следующей частью станет Life Is Strange: True Colors, которая расскажет историю Алекс Чен — девушки, способной манипулировать эмоциями других людей.

Видеоигра будет в жанре интерактивного кино, но на этот раз механика изменения эмоций ляжет в ее основу. Сыграть в новую часть серии можно будет 10 сентября.

Если вам нравятся видеоигры, к которым можно привлечь семью и друзей, то вам стоит присмотреться к WarioWare: Get It Together!

Она состоит из множества разнообразных мини-игр, в которых можно соревноваться с друзьями, или наоборот, объединиться, чтобы преодолевать их.

Видеоигра предложит не только многообразие мини-игр и режимов игры, но и кучу разных персонажей, которые будут менять подходы даже к уже знакомым задачам. Собрать друзей на сумасшедшее приключение можно будет с 10 сентября.

Все актуальные платформы посетит переиздание классики — Diablo II: Resurrected. Видеоигра должна заиграть новыми красками благодаря измененным текстурам.

Всю механику и любимые фишки обещают не менять, но игроки знают, что в последнее время Blizzard выпускает только провальные проекты. Удастся ли завершить разработчикам черную полосу, узнаем уже 23 сентября.

Легендарный Кодзима в третий раз выпустит Death Stranding, но уже на PlayStation 5 и с подзаголовком Director’s Cut. Новая версия не только выиграет от мощности консоли нового поколения, но и добавит новый контент.

Теперь будет больше инструментов для путешествия по миру и доставки посылок, больше оружия, испытаний, и даже новые задания, в которых придется на полную использовать обновленный арсенал.

Пережить историю Сэма Бриджеса на новый лад можно будет с 23 сентября.

Фото: PlayStation

Видео: PlayStation Україна, PlayStation, Nintendo, Diablo