31 августа 1986 год стал последним для 423 пассажиров советского парохода Адмирала Нахимова. Некоторые называют это судно вторым Титаником.

Он был таким же величественным, и из-за человеческой неосторожности теперь навсегда останется в морских глубинах.

Пароход переоборудовали с затонувшего немецкого судна. В свой первый рейс Адмирал Нахимов вышел 8 июня 1957 года.

Он был настоящим звездой. О нем снимали рекламу и фильмы. На его борт мечтали попасть чуть ли не все граждане СССР.

Но со временем Адмирал Нахимов не молодел. И хотя его качество было немецким, но уход — советским.

— Корпус Нахимова отслужил бы еще 100 лет. Но все остальные устройства судна, в том числе спасательные, не удовлетворяли даже элементарных требований, — говорит капитан дальнего плавания Анатолий Задорожный.

Адмирал Нахимов напоминал бомбу замедленного действия. И флотские чиновники все это видели, но долгое время закрывали глаза. Только в июле 1986 года старый пароход решили списать.

Но судьба решила иначе. Вечером 29 августа 1986 года пароход Адмирал Нахимов ушел в свой последний рейс. На борту находились 1 243 пассажиров и члены экипажа.

Из Одессы Нахимов идет по постоянному маршруту. Все было, как обычно, но 31 августа 1986 пароход не вышел вовремя из порта Новороссийск. Все из-за вип-пассажира — начальника управления КГБ в Одесской области, который опаздывал на судно. Эта задержка станет роковой для корабля.

Именно в это время в Новороссийск со стороны Средиземного моря полным ходом приближался балкер “Петр Васёв” с грузом канадского зерна.

Международные правила судоходства предписывают расходиться в море правыми бортами. Поэтому Адмирал Нахимов должен был уступить дорогу.

Но капитан пассажирского лайнера просит пропустить их первыми и командир балкера соглашается. Но при этом второй фактически не уменьшает скорость и движется тем же курсом.

Приборы капитана балкера показывают, что два корабля успеют разойтись. Когда станет ясно, что это не так, будет поздно — в 23.12 сухогруз протаранил пассажирский лайнер почти под прямым углом.

Пароход набирал воду и клонился на правый борт с бешеной скоростью. Спускать шлюпки не было ни времени, ни возможности. От столкновения к гибели Адмирала Нахимова прошло всего семь минут.

Люди просто выпрыгивали в воду. Позже начали выплывать спасательные плоты, которые спасли часть пассажиров. Вскоре к месту трагедии подтянулись все плавсредства, которые были в порту и вокруг него.

Первое официальное сообщение об аварии пассажирского парохода появилось 1 сентября. Без подробностей о масштабах трагедии.

Пострадавшим позволили отправить родным короткие телеграммы одинакового содержания: жив, здоров, город Новороссийск. Но не все они пришли вовремя. Некоторые близкие пострадавших уже собирали деньги на похороны и были шокированы, когда увидели родных вживую.

Далее происходила процедура узнавания тел. Погибших перевозили в закрытых цинковых гробах. В катастрофе погибнет 423 человека. Почти половина с них украинцы.

Поисковые работы на месте трагедии продолжались до 19 сентября. Но работать водолазам в те времена на большой глубине было опасно. Поэтому после гибели двух из них, поиски пришлось прекратить.

До сих пор неизвестно всех причин того рокового дня. Для истории осталось только несколько фото. Все остальные растворилось в бездонных архивах КГБ, который засекретил материалы дела. Двух капитанов признали виновными. Обоим дали по 15 лет тюрьмы, но вскоре помиловали.

За долгие годы эта трагедия обросла версиями — от мистических до конспирологических. Кто-то уверен, что это была грубая ошибка капитанов, другие думают, что во всем виновато испытание тайного микроволнового оружия. А некоторые вообще полагают, что причиной всему стало проклятие Нахимова. Ведь по странному стечению почти все суда, которые так называли — утонули.

Но все это разбивается о суровую правду жизни. Адмирал Нахимов был старым и технически неисправным.

В Новороссийске в память о жертвах трагедии соорудили мемориал. Ежегодно благотворители организуют рейсы памяти к месту катастрофы. В последние годы траурные мероприятия ограничили Одессой.

Адмирал Нахимов до сих пор лежит на дне Цемесского залива. В его недрах похоронены более 60 человек. Место трагедии признано морским захоронением, покой которого нарушать запрещено.