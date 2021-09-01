Московская, докторская, салями или сервелат — каких только сейчас нет колбас на магазинных полках. Ценовой диапазон на них достаточно широк — от 40 грн за килограмм и до нескольких сотен. Но вся ли продукция соответствует государственным стандартам? Как ни странно, нет!

В украинских магазинах можно найти не только колбасу, произведенную из некачественного мяса, а и ту, в которой просто вышел срок годности. И ее много, особенно, в маленьких магазинчиках.

Об элементарной маркировки там даже и не слышали. И что удивительно, некоторых украинцев это даже не отталкивает и они спокойно покупают товар, где срок годности вышел не только день назад, а месяц и даже год. В этом случае привлекает цена, которая намного ниже, чем в супермаркетах. Но стоит ли оно того?

Поэтому если вы отравитесь такой продукцией, то вряд ли докажете правду, ведь на колбасе не было маркировки. Да и чеков в подобных магазинчиках не выдают.

На рынках иногда ситуация не лучше — маркировок нет, а холодильники не работают.

Если хотите купить качественную колбасу обращайте внимание на такие вещи:

Внешний вид . Колбаса должна быть без всякого вздутие, плесени и ярких цветов. Насыщенный красный цвет продукта свидетельствует, что к нему добавили нитрат натрия.

. Колбаса должна быть без всякого вздутие, плесени и ярких цветов. Насыщенный красный цвет продукта свидетельствует, что к нему добавили нитрат натрия. Запах. В колбасе должен быть приятный аромат с легким запахом пряностей. Если это не так и хоть что-то вызывает у вас сомнения, то продукт не стоит покупать.

В колбасе должен быть приятный аромат с легким запахом пряностей. Если это не так и хоть что-то вызывает у вас сомнения, то продукт не стоит покупать. Маркировку. Во всех продуктов должна быть информативная этикетка, на которой будут указаны сроки и даты, питательная ценность, номер Государственного сертификата товара и адрес производителя.

В большинстве случаев дешевая колбаса является некачественной, но и дорогую нужно выбирать внимательно. Не покупайте товар у недобросовестных покупателей, ведь это залог вашего здоровья.