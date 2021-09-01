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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

День знаний 2021: лучшие поздравления в СМС и открытках

школа

Традиционно 1 сентября школьники и учителя отмечают День знаний. Этот праздник является важным для всех украинцев, поскольку ознаменует начало осени и нового учебного года.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем знаний 2021.

***

Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!

***

листівка з 1 вересня

***

Вот День знаний наступил!
В ход учебу запустил!
С чем тебя я поздравляю,
И, конечно же, желаю
Больше смелости, терпенья,
Счастья, школьного веселья.
Путь держи всегда вперед!
Побеждать пришел черед!

***

листівка з 1 вересня

***

Сегодня праздник света, дружбы, книг,
Цветов, улыбок, иногда — терзаний…
Так пусть тебе подарит каждый миг
Восторг от полученья новых знаний.

Ученье — это свет. Так не ленись,
Открой в себе таланты и призвание.
И на отлично без труда учись.
Сегодня праздник у тебя. С Днем знаний!

***

листівка з 1 вересня

***

Поздравляю с Днем Знаний! Желаю, чтобы у вас всегда было огромное желание учиться и познавать все новое! Легкого учебного года, ярких впечатлений, новых друзей и отличных оценок!

***

листівка з 1 вересня

***

Ты сегодня ступил на дорогу знаний, выложенную из гранита наук. Я желаю тебе хорошего и легкого пути. Пусть путешествие в невероятно интересный мир науки приносит только радость и стремление идти все дальше и дальше. Поздравляю с Днем знаний 2021.

***

листівка з 1 вересня

***

Несмотря на карантинные ограничения, в этом году День знаний состоится в традиционном формате.

Школьники устали от дистанционного обучения, поэтому это прекрасная возможность увидеть своих знакомых и пообщаться с друзьями.

Главной традицией Дня знаний является праздничная линейка, которую проводят почти во всех школах страны.

Традиционно 1 сентября учителя проводят первый урок, на котором вместе с учениками обсуждают важные темы и все организационные вопросы.

Традицию проведения торжественных линеек по случаю Дня знаний начал советский педагог Федор Брюховецкий.

Праздник возник еще в 1984 году, однако в Украине на законодательном уровне его официально установили 13 мая 1999 года.

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День знаний 2021: поздравления для учителей в открытках

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