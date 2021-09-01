Традиционно 1 сентября школьники и учителя отмечают День знаний. Этот праздник является важным для всех украинцев, поскольку ознаменует начало осени и нового учебного года.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем знаний 2021.

***

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

***

***

Вот День знаний наступил!

В ход учебу запустил!

С чем тебя я поздравляю,

И, конечно же, желаю

Больше смелости, терпенья,

Счастья, школьного веселья.

Путь держи всегда вперед!

Побеждать пришел черед!

***

***

Сегодня праздник света, дружбы, книг,

Цветов, улыбок, иногда — терзаний…

Так пусть тебе подарит каждый миг

Восторг от полученья новых знаний.

Ученье — это свет. Так не ленись,

Открой в себе таланты и призвание.

И на отлично без труда учись.

Сегодня праздник у тебя. С Днем знаний!

***

***

Поздравляю с Днем Знаний! Желаю, чтобы у вас всегда было огромное желание учиться и познавать все новое! Легкого учебного года, ярких впечатлений, новых друзей и отличных оценок!

***

***

Ты сегодня ступил на дорогу знаний, выложенную из гранита наук. Я желаю тебе хорошего и легкого пути. Пусть путешествие в невероятно интересный мир науки приносит только радость и стремление идти все дальше и дальше. Поздравляю с Днем знаний 2021.

***

***

Несмотря на карантинные ограничения, в этом году День знаний состоится в традиционном формате.

Школьники устали от дистанционного обучения, поэтому это прекрасная возможность увидеть своих знакомых и пообщаться с друзьями.

Главной традицией Дня знаний является праздничная линейка, которую проводят почти во всех школах страны.

Традиционно 1 сентября учителя проводят первый урок, на котором вместе с учениками обсуждают важные темы и все организационные вопросы.

Традицию проведения торжественных линеек по случаю Дня знаний начал советский педагог Федор Брюховецкий.

Праздник возник еще в 1984 году, однако в Украине на законодательном уровне его официально установили 13 мая 1999 года.