Традиционно в Украине 1 сентября отмечают День знаний. Этот праздник ознаменует начало нового учебного года, поэтому является важным как для учителей, так и для всех учеников.

В этот торжественный и ответственный день нужно поздравить всех учителей, которые своим трудом делают большой вклад в будущее нашего государства.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем знаний в картинках.

Каждый год 1 сентября во всех школах страны проводят праздничную линейку с торжественными речами и выступлениями.

По традиции, дети дарят цветы своим учителям и настраиваются на новый учебный год.

Этот праздник является особенным для всех первоклассников, поскольку именно сегодня начинается новый и очень интересный этап их жизни.

День знаний впервые начали отмечать еще в 1984 году.

Также 1 сентября учебный год традиционно начинается в Бельгии, Ирландии, Польши, Словении, Венгрии, Македонии, Казахстане, Кыргызстане, Беларуси и других странах.

А в Германии, например, День знаний не празднуют, а учебный год там начинается в середине осени.