День знаний 2021 в Украине отмечают в среду, 1 сентября. Этот праздник знаменует не только начало учебного года студентов и школьников, но еще и первый день в школе первоклассников, которые перешагнут порог учебного заведения.

В День знаний первоклассники знакомятся со своими учителями, которые будут делиться своими знаниями на протяжении учебного года. Также юные школьники познакомятся со своими одноклассниками, с которыми будут вместе учиться, решать задачи и общаться во время перемен.

В этот день стоит поздравить первоклассников — удачное напутствие даст юным школьникам сил и смелости.

Факты ICTV подготовили поздравления с 1 сентября первокласснику в День знаний, которые сделают приятно юному ученику.

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю хороших оценок, нетрудных заданий, забавных и добрых соседей по парте, справедливых и не очень строгих учителей, занятных предметов, ярких событий и, самое главное, новых открытий!

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Отзвенело солнечное лето,

Закружил всех озорной сентябрь,

И спешат сегодня в школу дети,

Чтоб вершины знаний покорять.

Пусть не будет у тебя сомнений,

Знания, как воздух, всем нужны,

Будь всегда здоровым и успешным.

В добрый час! Счастливого пути!

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Пусть много новых знаний и открытий,

Побед и приключений ждут тебя!

Желаю, чтоб удача улыбалась,

И поздравляю с первым сентября!

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Поздравляю с праздником, с первым сентября!

Пусть учеба ладится, и глаза горят.

Пусть твои оценки будут лучше всех,

И во всем сопутствует только лишь успех!

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Сегодня первый день осенний.

Учиться снова ты идешь.

Настойчив будь, и много знаний

Ты непременно обретешь!

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День знаний долгожданный, прекрасный день осенний!

Мир новый, интересный вновь открывает двери.

Пусть знания даются легко, как никогда,

А от плохих отметок не будет и следа!

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Ты больше не ребенок,

Теперь ты ученик!

Все отложи игрушки,

Твой друг теперь дневник.

Пускай он наполняется

Отметками отличными,

И на уроках школьных,

Веди себя прилично.

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Ты сегодня ступил на дорогу знаний, выложенную из гранита наук. Я желаю тебе доброго и легкого пути по этой дороге. Пускай путешествие в невероятно интересный мир науки приносит только радость и стремление идти все дальше и дальше. Поздравляю с Днем знаний.

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Первоклашке поздравление

Я хочу сейчас сказать:

Большой удачи на ученье,

Чтоб мог во всем преуспевать!

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Вот и стал ты первоклассником,

Форму новую надел.

Пусть для всех он будет праздником,

Этот первый школьный день.

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В День знаний традиционно проводятся праздничные линейки в школах и университетах.

Праздник стал официальным в 1984 году, и с тех пор отмечается и в Украине ежегодно, 1 сентября.

Уже в начале октября во всех школах будет отмечаться еще один важный праздник — День учителя, который припадает на воскресенье, 3 октября.

Узнать о государственных праздниках 2021 года можно в нашем календаре.