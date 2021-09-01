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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Лучшие поздравления с 1 сентября первокласснику

Первоклассник

День знаний 2021 в Украине отмечают в среду, 1 сентября. Этот праздник знаменует не только начало учебного года студентов и школьников, но еще и первый день в школе первоклассников, которые перешагнут порог учебного заведения.

В День знаний первоклассники знакомятся со своими учителями, которые будут делиться своими знаниями на протяжении учебного года. Также юные школьники познакомятся со своими одноклассниками, с которыми будут вместе учиться, решать задачи и общаться во время перемен.

В этот день стоит поздравить первоклассников — удачное напутствие даст юным школьникам сил и смелости.

Факты ICTV подготовили поздравления с 1 сентября первокласснику в День знаний, которые сделают приятно юному ученику.

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю хороших оценок, нетрудных заданий, забавных и добрых соседей по парте, справедливых и не очень строгих учителей, занятных предметов, ярких событий и, самое главное, новых открытий!

***

Отзвенело солнечное лето,
Закружил всех озорной сентябрь,
И спешат сегодня в школу дети,
Чтоб вершины знаний покорять.
Пусть не будет у тебя сомнений,
Знания, как воздух, всем нужны,
Будь всегда здоровым и успешным.
В добрый час! Счастливого пути!

***

Пусть много новых знаний и открытий,
Побед и приключений ждут тебя!
Желаю, чтоб удача улыбалась,
И поздравляю с первым сентября!

***

Поздравляю с праздником, с первым сентября!
Пусть учеба ладится, и глаза горят.
Пусть твои оценки будут лучше всех,
И во всем сопутствует только лишь успех!

***

Сегодня первый день осенний.
Учиться снова ты идешь.
Настойчив будь, и много знаний
Ты непременно обретешь!

***

День знаний долгожданный, прекрасный день осенний!
Мир новый, интересный вновь открывает двери.
Пусть знания даются легко, как никогда,
А от плохих отметок не будет и следа!

***

Ты больше не ребенок,
Теперь ты ученик!
Все отложи игрушки,
Твой друг теперь дневник.

Пускай он наполняется
Отметками отличными,
И на уроках школьных,
Веди себя прилично.

***

Ты сегодня ступил на дорогу знаний, выложенную из гранита наук. Я желаю тебе доброго и легкого пути по этой дороге. Пускай путешествие в невероятно интересный мир науки приносит только радость и стремление идти все дальше и дальше. Поздравляю с Днем знаний.

***

Первоклашке поздравление
Я хочу сейчас сказать:
Большой удачи на ученье,
Чтоб мог во всем преуспевать!

***

Вот и стал ты первоклассником,
Форму новую надел.
Пусть для всех он будет праздником,
Этот первый школьный день.

***

В День знаний традиционно проводятся праздничные линейки в школах и университетах.

Праздник стал официальным в 1984 году, и с тех пор отмечается и в Украине ежегодно, 1 сентября.

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Уже в начале октября во всех школах будет отмечаться еще один важный праздник — День учителя, который припадает на воскресенье, 3 октября.

Узнать о государственных праздниках 2021 года можно в нашем календаре.

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