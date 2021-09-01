Начало учебного года 2021 стало предлогом того, что Google посвятил этой дате праздничный дудл. В Украине 1 сентября еще называют Днем знаний.

На ярком дудле изображены канцелярские принадлежности, которые намекают школьникам на то, что их ждет еще один год, полный новых знаний и открытий.

Учебный год в Украине 2021 начнется вовремя — с 1 сентября. Но праздник Первого звонка будет проходить не так, как обычно. Поскольку угроза заразиться коронавирусом при большом скоплении людей никуда не исчезла, то Министерство здравоохранения рекомендовало учебным заведениям организовать праздничные мероприятия под открытым небом.

Кроме того, школам предлагают максимально сократить время проведения торжественной линейки, проследить за тем, чтобы не смешивать учеников разных классов и не приглашать на праздник 1 сентября гостей и тех, кто не работает в учреждении.

Также отпраздновать начало учебного года 2021 рекомендуют, организовав мероприятия в пределах каждого класса отдельно.

Но несмотря на то, что обучение в школах начнется в обычном формате, в Минздраве не исключают, что в случае ухудшения эпидемической ситуации могут перейти на дистанционное обучение.

Как будет организован учебный процесс в школах и детских садах, какие будут ограничения, в каком случае учреждения перейдут на дистанционное образование — все, что нужно знать об учебном годе 2021/2022 можно прочитать в нашем материале.