Украинцы в среду встречают первый день осени — 1 сентября. Более того, в этот день празднуют День знаний. Кто-то до сих пор скучает по лету, а остальные люди радуются, что наступает самое уютное время года. Теперь официально разрешено вместо прогулок выбирать домашние посиделки в пледе и с чашечкой чая или глинтвейна.
Кроме того, сейчас наступает время, чтобы завалить Instagram снимками в желтых листьях в парке. Главное — обращайте внимание, чтобы перед вами там никто не выгуливал собаку.
Более того, готовьтесь к эре Дев, Весов и Скорпионов.
Если вы так же любите это время года, Факты ICTV приготовили для вас лучшие поздравления с первым днем осени в картинках.
Поздравления с первым днем осени 2021:
Вот и осень прилетела
На крыльях золотых своих!
Желаю счастья без предела,
Пусть ярким будет каждый миг!
Пускай осенние мотивы
Вам легкий ветер напоет!
Пусть много-много позитива
Вам эта осень принесет!
Осень — пора волшебства:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает —
Нас теплом, красотой согревает.
Пусть лишь счастье приносит она,
Вся событий удачных полна.
Воцарятся пусть радость, уют,
Когда ливни за окнами льют.