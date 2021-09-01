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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В уюте и с глинтвейном: поздравления с первым днем осени

В уюте и с глинтвейном: поздравления с первым днем осени

Украинцы в среду встречают первый день осени — 1 сентября. Более того, в этот день празднуют День знаний. Кто-то до сих пор скучает по лету, а остальные люди радуются, что наступает самое уютное время года. Теперь официально разрешено вместо прогулок выбирать домашние посиделки в пледе и с чашечкой чая или глинтвейна.

Кроме того, сейчас наступает время, чтобы завалить Instagram снимками в желтых листьях в парке. Главное — обращайте внимание, чтобы перед вами там никто не выгуливал собаку.

Более того, готовьтесь к эре Дев, Весов и Скорпионов.

Если вы так же любите это время года, Факты ICTV приготовили для вас лучшие поздравления с первым днем ​​осени в картинках.

Поздравления с первым днем осени 2021:

Поздравления с первым днем осени Поздравления с первым днем осени

Вот и осень прилетела
На крыльях золотых своих!
Желаю счастья без предела,
Пусть ярким будет каждый миг!

Пускай осенние мотивы
Вам легкий ветер напоет!
Пусть много-много позитива
Вам эта осень принесет!

Поздравления с первым днем осени

Осень — пора волшебства:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает —
Нас теплом, красотой согревает.

Пусть лишь счастье приносит она,
Вся событий удачных полна.
Воцарятся пусть радость, уют,
Когда ливни за окнами льют.

Поздравления с первым днем осени Поздравления с первым днем осени

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