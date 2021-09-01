Украинцы в среду встречают первый день осени — 1 сентября. Более того, в этот день празднуют День знаний. Кто-то до сих пор скучает по лету, а остальные люди радуются, что наступает самое уютное время года. Теперь официально разрешено вместо прогулок выбирать домашние посиделки в пледе и с чашечкой чая или глинтвейна.

Кроме того, сейчас наступает время, чтобы завалить Instagram снимками в желтых листьях в парке. Главное — обращайте внимание, чтобы перед вами там никто не выгуливал собаку.

Более того, готовьтесь к эре Дев, Весов и Скорпионов.

Если вы так же любите это время года, Факты ICTV приготовили для вас лучшие поздравления с первым днем ​​осени в картинках.

Поздравления с первым днем осени 2021:

Вот и осень прилетела

На крыльях золотых своих!

Желаю счастья без предела,

Пусть ярким будет каждый миг!

Пускай осенние мотивы

Вам легкий ветер напоет!

Пусть много-много позитива

Вам эта осень принесет!

Осень — пора волшебства:

Опадает с деревьев листва,

Землю золотом укрывает —

Нас теплом, красотой согревает.

Пусть лишь счастье приносит она,

Вся событий удачных полна.

Воцарятся пусть радость, уют,

Когда ливни за окнами льют.