Выдержат даже пулемет: как выбрать двери, которые защитят от квартирных воров

Каждые третьи двери в Украине можно открыть с помощью обычной отмычки для жестяных банок. Все потому, что их толщина примерно такая же.

Какие дверь выбирать, сколько они должны стоить и смогут ли остановить квартирных воров — разбирался Алексей Душка в новом выпуске программы Скрытая опасность на телеканале ICTV.

Игорь Омельченко, который более 20 лет занимается производством бронедверей, говорит: примерно 30% сделаны из металлической бумаги, еще 60% — муляж, копия.

Но проблема заключается еще и в том, что сами покупатели смотрят не на качество, а на то, подходят ли двери к цвету их стен. Хотя зря, ведь некоторые из них вообще опасно устанавливать в квартире.

В частности, это касается дверей с наполнением внутри из пенопласта, которые в случае пожара очень быстро загораются.

Со своей стороны профессиональный квартирный вор говорит: если ваши двери из дерева, а металлический лист у них только для декора, их сломают с помощью лома. Также к основным минусам дверей, которые легко можно сломать, относятся следующие:

если они из прочной стали, но не защищают замок — их откроют;

если металл в зоне замка слабый — их тоже удастся повредить и открыть;

если каркас двери из слабого металла — их просто сломают.

Чтобы обезопасить себя, при покупке дверей эксперт Игорь Омельченко советует обращать внимание на сертификат. Если в документе прописано, что они соответствуют евростандарту ENV-1627 и классу от четвертого и выше, то есть все шансы купить надежные двери.

Поскольку четвертый, пятый и шестой — это классы, которые выдерживают не только отвертку и лом, но и болгарку и даже пулемет.

Кроме того, при покупке стоит обращать внимание на цену. Надежные двери должны стоить от $1,5 до $3 тыс. Если же вы покупаете их за 5-10 тыс. грн, то они могут выдержать 1-2 мин излома.

Поэтому перед покупкой украинцам обязательно советуют требовать сертификат и обращать внимание на качество, а не на красивый внешний вид.