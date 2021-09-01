Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

С Днем знаний! Лучшие поздравления для учителей с праздником

День знань - привітання для вчителів

В Украине 1 сентября отмечают День знаний. Часто люди считают, что это праздник для школьников, особенно первоклассников. Однако есть люди, без которых он невозможен. Речь идет об учителях, которые воспитывают новые поколения.

Для тех, кто хочет поздравить своего педагога в сети, даже если вы давно закончили школу, Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем знаний для учителей.

День знаний 2021 в Украине — лучшие поздравления для учителей

Дорогие учителя, сегодня хочется поздравить вас с Днем знаний и пожелать старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма. Вы верные хранители знаний, передающихся из поколения в поколение. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час, в новый учебный год!

День знаний 2021 в Украине — лучшие поздравления для учителей

Уважаемые учителя, сердечно поздравляем вас с новой страницей в вашей карьерной тетради! Пусть в ней будет ровный и красивый почерк дней, меньше красной пасты неприятностей, больше хороших оценок судьбы. Пусть хорошо и комфортно вам будет среди коллег и учеников, пускай развиваются ваши профессиональные качества, а зарплата повышается. Здоровья, душевного равновесия, позитива, личного и профессионального успеха!

День знаний 2021 в Украине — лучшие поздравления для учителей

Сентябрь пришел, а с ним – и осень.
Желтеет ласково листва.
Хотим мы в этот день хороший
Сказать душевные слова.
Мы Вас с Днем знаний поздравляем!
Все знают, что ученье – свет.
Так пусть же он не угасает
Еще на много-много лет!

День знаний 2021 в Украине — лучшие поздравления для учителей

Читайте
День Знаний в Украине: оригинальные поздравления в СМС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка