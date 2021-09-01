День знаний 2021 в Украине — лучшие поздравления для учителей

В Украине 1 сентября отмечают День знаний. Часто люди считают, что это праздник для школьников, особенно первоклассников. Однако есть люди, без которых он невозможен. Речь идет об учителях, которые воспитывают новые поколения.

Для тех, кто хочет поздравить своего педагога в сети, даже если вы давно закончили школу, Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем знаний для учителей.

Дорогие учителя, сегодня хочется поздравить вас с Днем знаний и пожелать старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма. Вы верные хранители знаний, передающихся из поколения в поколение. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час, в новый учебный год!

Уважаемые учителя, сердечно поздравляем вас с новой страницей в вашей карьерной тетради! Пусть в ней будет ровный и красивый почерк дней, меньше красной пасты неприятностей, больше хороших оценок судьбы. Пусть хорошо и комфортно вам будет среди коллег и учеников, пускай развиваются ваши профессиональные качества, а зарплата повышается. Здоровья, душевного равновесия, позитива, личного и профессионального успеха!

Сентябрь пришел, а с ним – и осень.

Желтеет ласково листва.

Хотим мы в этот день хороший

Сказать душевные слова.

Мы Вас с Днем знаний поздравляем!

Все знают, что ученье – свет.

Так пусть же он не угасает

Еще на много-много лет!