Торжественная церемония награждения премией Национальная легенда Украины стоила государству 7 млн ​​грн.

Она была организована на территории Мариинского дворца 23 августа. На мероприятии награждали легендарных личностей государства, а лауреатов премии приветствовали несколько сотен представителей политической, культурной и спортивной элиты.

Что касается бюджета на организацию премии, то 6,7 млн грн были направлены на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции мероприятия, которые без тендера получило ООО Ивент агентство ПМ продакшн.

Из них значительная часть денег пошла на создание мини-фильмов (1,69 млн грн), видеодекорации (0,80 млн грн) и инсталляции (0,44 млн грн).

Об этом сообщил Офис президента на официальный запрос Главкома.

Декорированием мероприятия занимался предприниматель Владимир Кошевой. Оформление сцены и гостевой зоны в целом стоило 1,76 млн грн.

За угощение гостей премии отвечало госпредприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий Гарант-сервис.

Столы сервировали лососем с копченым сыром (порция 35 грамм стоила 48 грн), прошутто с грушей (48 грн/порция), фисташковым трюфелем (43 грн/штука).

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Из напитков предлагали чай, кофе, игристое Shabo Classic брют и воду Крайняя. Самыми дорогими блюдами вышли ланч-боксы для отдельных гостей мероприятия.

Например, бокс для исполнителей, которые развлекали гостей, стоил 1,25 тыс. грн. Всего таких наборов было 28. Они предназначались таким артистам, как Сергей Бабкин, Tayanna, Джамала, Тина Кароль и другие.

Значительно дешевле оказались ланч-боксы для 120 хористов. Наполнение одного набора стоило 180 грн.

Напомним, что перед Днем Независимости действующий президент Украины Владимир Зеленский учредил награду Национальная легенда Украины.

Таким образом он хотел отметить граждан, чьи личные заслуги помогли становлению независимой Украины.

Награду получили: