По случаю 138-летия со дня рождения Рудольфа Вайгля Google создал праздничный дудл. Рудольф Вайгль был польским врачом, биологом и иммунологом.

Он закончил биологический факультет Львовского университета, где позже занимался и преподавательской деятельностью.

Рудольф Вайгль прославился тем, что создал вакцину против эпидемического сыпного тифа. В начале Первой мировой войны он работал военным врачом в австрийской армии. Именно тогда врач впервые столкнулся с этой тяжелой болезнью, наблюдая, как сотни людей умирали не на поле боя, а от тифа.

Рудольф Вайгль не мог смотреть на это спокойно, поэтому начал исследовать, как можно защитить людей от страшного недуга. В 1919 году он стал руководителем лаборатории в Перемышле, которая занималась исследованием сыпного тифа. А через год был создан институт изучения сыпного тифа, который еще называли институт Вайгля. Он руководил им до 1944 года.

В процессе работы над вакциной Рудольф Вайгль сам заразился и переболел тифом. А изготовленный препарат он впервые испытал на себе.

Сегодня Рудольфа Вайгля почитают как выдающегося ученого и человека, который своим открытием спас сотни тысяч жизней. Его работы отмечены двумя номинациями на Нобелевскую премию.