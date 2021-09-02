Традиционно 2 сентября в Украине отмечают День нотариуса. Сегодня стоит поздравить всех работников этой сферы и поблагодарить их за кропотливый труд.
По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем юриста в открытках и СМС.
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Поздравляю с Днем нотариата!
И в делах желаю лишь побед.
В жизни будет все пускай как надо,
И живи, конечно, много-много лет.
Дома пусть все время ожидают
Теплота, любовь, добро.
Вдохновенье душу наполняет
И сердечко честное твое.
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В этот яркий осенний день хочу поздравить вас с Днем нотариата! Этот праздник является еще одним важным подтверждением значимости той работы, которая под силу только вам. Пусть в этот день будет много свежих букетов цветов, теплых слов и искренних улыбок коллег. Пусть подарки будут только желанными, а пожелания, конечно, лучшими! С праздником!
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От всей души хочу поздравить тебя с Днем нотариата и пожелать профессиональных сил, железного здоровья и важных жизненных целей. В своем непростом труде всегда придерживайся курса честности и справедливости, с легкостью добивайся любой поставленной задачи и любой ценой это щедро вознагражден. Поздравляю!
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Сегодня праздничная дата,
Для вас она очень важна.
С прекрасным Днем Нотариата
Вас поздравляет вся страна.
Пускай клиентов будет валом,
Пускай дела идут вперед.
Не будет взгляд у вас усталым,
Пусть сила ключом бьет!
Пусть чаще радует семья,
И много денег будет.
И расширения жилья
Желаем работящим людям!
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В День нотариата желаю, чтобы каждое действие было уверенным, решение целесообразным, успех несомненным, а дело перспективным. Всегда сражай коллег и клиентов твердым характером и глубокими знаниями, славными громкими победами и достижениями. С праздником!
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Официально День нотариуса в Украине начали отмечать в 2010 году. Тогда третий президент Виктор Ющенко подписал указ об учреждении соответствующего праздника.
Традиционно, 2 сентября, в государственных и частных организациях поздравляют всех нотариусов и награждают премиями за добросовестный труд.
В современном мире профессия нотариуса является очень важной и востребованной. Нотариусы занимаются оформлением и заверением различного типа документов.
Эта профессия требует ответственности, честности, терпения и психологической устойчивости.
Нотариус должен разбираться во всех тонкостях права и постоянно следить за изменениями в законодательстве. Он действует от имени государства, поэтому не имеет права на ошибку.