Традиционно 2 сентября в Украине отмечают День нотариуса. Сегодня стоит поздравить всех работников этой сферы и поблагодарить их за кропотливый труд.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем юриста в открытках и СМС.

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Поздравляю с Днем нотариата!

И в делах желаю лишь побед.

В жизни будет все пускай как надо,

И живи, конечно, много-много лет.

Дома пусть все время ожидают

Теплота, любовь, добро.

Вдохновенье душу наполняет

И сердечко честное твое.



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В этот яркий осенний день хочу поздравить вас с Днем нотариата! Этот праздник является еще одним важным подтверждением значимости той работы, которая под силу только вам. Пусть в этот день будет много свежих букетов цветов, теплых слов и искренних улыбок коллег. Пусть подарки будут только желанными, а пожелания, конечно, лучшими! С праздником!

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От всей души хочу поздравить тебя с Днем нотариата и пожелать профессиональных сил, железного здоровья и важных жизненных целей. В своем непростом труде всегда придерживайся курса честности и справедливости, с легкостью добивайся любой поставленной задачи и любой ценой это щедро вознагражден. Поздравляю!

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Сегодня праздничная дата,

Для вас она очень важна.

С прекрасным Днем Нотариата

Вас поздравляет вся страна.

Пускай клиентов будет валом,

Пускай дела идут вперед.

Не будет взгляд у вас усталым,

Пусть сила ключом бьет!

Пусть чаще радует семья,

И много денег будет.

И расширения жилья

Желаем работящим людям!



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В День нотариата желаю, чтобы каждое действие было уверенным, решение целесообразным, успех несомненным, а дело перспективным. Всегда сражай коллег и клиентов твердым характером и глубокими знаниями, славными громкими победами и достижениями. С праздником!

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Официально День нотариуса в Украине начали отмечать в 2010 году. Тогда третий президент Виктор Ющенко подписал указ об учреждении соответствующего праздника.

Традиционно, 2 сентября, в государственных и частных организациях поздравляют всех нотариусов и награждают премиями за добросовестный труд.

В современном мире профессия нотариуса является очень важной и востребованной. Нотариусы занимаются оформлением и заверением различного типа документов.

Эта профессия требует ответственности, честности, терпения и психологической устойчивости.

Нотариус должен разбираться во всех тонкостях права и постоянно следить за изменениями в законодательстве. Он действует от имени государства, поэтому не имеет права на ошибку.