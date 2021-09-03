Google посвятил свой дудл медработникам

При посещении домашней страницы Google в Украине в пятницу, 3 сентября, Вы можете увидеть анимированный рисунок с выражением благодарности врачам, медсестрам и медицинским работникам.

Google объясняет свой дудл следующим образом.

— Поскольку Covid-19 продолжает влиять на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас, как никогда. Мы запускаем серию дудлов, чтобы отметить и почтить память многих из тех, кто находится на передовой. Сегодня мы хотим сказать спасибо всем врачам, медсестрам и медицинским работникам, — отмечается в сообщении компании.

Отметим, уже второй год медики по всему миру борются с пандемией коронавируса, которая унесла миллионы жизней. Среди медицинских работников также было много жертв, ведь они непосредственно контактируют с больными.

Также мы писали, что в Украине возникла ситуация с задержкой выплат медикам, которые помогали пациентам с коронавирусом, в апреле, мае и июне 2021 года.

Это произошло из-за организационных и технических причин, сообщили в Национальной службе здоровья Украины.