Власти Китая запретили показывать на телевидении мужчин с женственной внешностью.

Согласно новым требованиям Главного управления прессы и публикаций, телевещательные компании должны решительно положить конец “женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике”.

По мнению властей Китая, элегантные образы поп-звезд и актеров не стимулируют молодых китайцев быть достаточно мужественными.

Отныне телеканалы будут строго контролировать выбор актеров для шоу, их внешний вид и поведение в эфире.

Также власти страны выступили против пропаганды культа богатства и славы. В частности, под запрет попали обсуждение частной жизни людей, а также разговоры о завышенной зарплате знаменитостей.

Телеканалам предписано ограничить гонорары исполнителей и следить, чтобы их контракты не позволяли уклоняться от уплаты налогов.

По мнению властей КНР, это не отражает ценностей страны. Вместо этого необходимо активно продвигать “революционную и социалистическую культуру”, а также традиционную культуру Китая.

Ранее китайское правительство запретило школьникам играть в видеоигры по будням. Власти считают, что видеоигры вызывают у подростков серьезную зависимость.

Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю.

Источник: Associated Press