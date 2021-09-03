3 сентября отмечают день ангела Александра. Именины празднуются в честь мученика Александра.

Это имя является одним из самых популярных, поэтому, наверняка, в окружении каждого есть его обладатель. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра.

Поздравления с днем ангела Александра в открытках

Поздравления с днем ангела Александра в СМС

***

Александр, день ангела твой

Пусть подарит душевный покой,

Пусть тебе, наконец, повезет,

И удача большая придет.

***

Александр, поздравляем!

В этот день хотим сказать,

Как тебя мы уважаем,

И хотим мы пожелать:

Будь всегда таким надежным,

И спокойным будь внутри,

Смелым будь, но осторожным,

На рожон не лезь, смотри!

***

Тебе, Александр, желаем успеха,

И в доме твоем много детского смеха.

Хотим, чтоб сбылись пожелания наши,

Здоровья тебе и везения, Саша.

***

Саша, праздник наступил,

Именинами зовется,

Я желаю море сил,

Пусть удача улыбнется,

А еще хочу желать

Настоящим быть мужчиной,

Никогда не унывать,

Даже если есть причины!

***

Сила, воля, ум и стать,

Таких людей, не ну сыскать,

Смелость, хватка и успех,

Прекрасен, Александр, даже смех.

Тебе желаю это дольше сохранить,

Вперед идти и жизнь любить,

Чтоб по дороге счастье встретил,

А беды даже не заметил.

Значение имени Александр

Имя Александр древнегреческого происхождения, в переводе означает защищающий людей, защитник.

Мужчины с этим именем наделены лидерскими качествами и очень любят свободу. Чаще всего Александр уперт, его трудно переубедить, а также навязать что-то делать.

Александр наделен трудолюбием, самостоятельностью, надменностью, любвеобильностью и общительностью. С ним легко найти общий язык и дружить, однако деловые дела выстраивать сложно.

Чаще всего обладатели этого имени становятся успешными предпринимателями, любящими мужьями и хорошими отцами.