3 сентября отмечают день ангела Александра. Именины празднуются в честь мученика Александра.
Это имя является одним из самых популярных, поэтому, наверняка, в окружении каждого есть его обладатель. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра.
Поздравления с днем ангела Александра в открытках
Поздравления с днем ангела Александра в СМС
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Александр, день ангела твой
Пусть подарит душевный покой,
Пусть тебе, наконец, повезет,
И удача большая придет.
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Александр, поздравляем!
В этот день хотим сказать,
Как тебя мы уважаем,
И хотим мы пожелать:
Будь всегда таким надежным,
И спокойным будь внутри,
Смелым будь, но осторожным,
На рожон не лезь, смотри!
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Тебе, Александр, желаем успеха,
И в доме твоем много детского смеха.
Хотим, чтоб сбылись пожелания наши,
Здоровья тебе и везения, Саша.
***
Саша, праздник наступил,
Именинами зовется,
Я желаю море сил,
Пусть удача улыбнется,
А еще хочу желать
Настоящим быть мужчиной,
Никогда не унывать,
Даже если есть причины!
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Сила, воля, ум и стать,
Таких людей, не ну сыскать,
Смелость, хватка и успех,
Прекрасен, Александр, даже смех.
Тебе желаю это дольше сохранить,
Вперед идти и жизнь любить,
Чтоб по дороге счастье встретил,
А беды даже не заметил.
Значение имени Александр
Имя Александр древнегреческого происхождения, в переводе означает защищающий людей, защитник.
Мужчины с этим именем наделены лидерскими качествами и очень любят свободу. Чаще всего Александр уперт, его трудно переубедить, а также навязать что-то делать.
Александр наделен трудолюбием, самостоятельностью, надменностью, любвеобильностью и общительностью. С ним легко найти общий язык и дружить, однако деловые дела выстраивать сложно.
Чаще всего обладатели этого имени становятся успешными предпринимателями, любящими мужьями и хорошими отцами.