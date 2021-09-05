День предпринимателя 2021 в Украине припадает на воскресенье, 5 сентября. Этот день отмечают ежегодно в первое воскресенье сентября.

В этот праздник стоит поздравить тех, кто создал и ведет собственный бизнес, который помогает развиваться экономике страны. Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с Днем предпринимателя, которые порадуют всех тех, кто связал свою жизнь с открытием и продвижением собственного дела.

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Бывают разные невзгоды

В жизни предпринимателя

Желаю Вам только светлой погоды

И щедрого покупателя!

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Такой нелегкий труд

Вы взяли на себя

Пусть горести пройдут

А счастье будет навсегда!

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Предприниматель – гордое слово

Я желаю тебе снова и снова

Быть всегда в хорошем духе

И не верить дурацким слухам!

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Профессия твоя стара как мир,

Поэтому ты мой кумир

Тебе желаю все иметь

И очень долго не стареть!

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Предпринимательскую жилку в тебе вижу,

Желаю это чувство не терять,

И быть успешным, в бизнесе подвижным,

И как Рокфеллер много денежек поднять.

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С днем предпринимателя тебя я поздравляю,

И успехов в бизнес сфере пожелаю,

Чтоб с налогами тебя не донимали,

Ну, а акции лишь выше подрастали.

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Предприниматель мой, тебя я поздравляю,

Пусть иногда бывают сложности в пути,

Ты непременно все проблемы порешаешь,

И выход сможешь самый правильный найти.

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Праздник был утвержден 5 октября 1998 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. В крупных городах на День предпринимателя проходят торжественные мероприятия, среди которых выставки и ярмарки, где виновники торжества представляют свою продукцию и завлекают новых клиентов и покупателей. В этот день также проходит и награждение лучших предпринимателей, а после — праздничные концерты.

В Украине на сентябрь припадает огромное количество неофициальных праздников. К примеру, 9 числа украинцы будут отмечать Международный день красоты, а 22 сентября — Всемирный день без автомобиля.

Ознакомиться с другими неофициальными праздниками под конец 2021 года можно в нашем календаре.