В воскресенье, 5 сентября, в мире отмечают Международный день благотворительности. Он способствует развитию благотворительной и волонтерской деятельности.

В мире есть люди с физическими недостатками, дети-сироты, бездомные, и те, кто остро нуждается в помощи от других. Вовремя оказанная помощь — большая, малая, финансовая, моральная — иногда может спасти человеческую жизнь.

Творить добрые дела, и помогать тем, кто особенно нуждается в этом, всегда было достойным и уважаемым занятием.

На сегодняшний день существует немало благотворительных инициатив, которые позволяют осуществлять добро, не отрываясь от обычных дел.

Тысячи людей объединяются, чтобы делать добрые дела. Так, кто-то раздает еду на улице, кто-то развозит продуктовые наборы пенсионерам, а кто-то покупает медикам защиту.

Факты ICTV рассказывают о благотворительных инициативах в Украине, к которым можете присоединиться и вы.

Благотворительный фонд Життєлюб

Это фонд поддержки и всестороннего развития для людей пожилого возраста. Он обеспечивает пенсионеров лекарствами, пищей, а также помогает найти им друзей и открывать для себя новые возможности.

Благодаря онлайн-платформе фонда Superonuki.com каждый желающий может помочь пожилым людям — организовать сбор средств и подарить кому-то необходимое время, ресурсы или средства. Также из собранных денег пенсионерам покупают лекарства и оплачивают коммунальные услуги.

Благотворительный фонд Старенькі

В фонде также помогают пожилым людям и развозят им продукты и поддерживают их.

Более того, фонд сотрудничает с государственными социальными центрами, где на учете стоят одинокие пенсионеры.

Также он помогает соцработникам, которые ухаживают за пожилыми людьми. Например, раздают им средства защиты. Помочь можно здесь — starenki.com.ua.

Благотворительная организация Пациенты Украины

Так как в мире все еще продолжается пандемия коронавируса, то на сайте covid19.patients.org.ua также собирают информацию о потребностях медиков.

Здесь есть формы, которые могут заполнить представители бизнеса, и есть информация для людей, которые хотят оставить благотворительные взносы.

Благотворительная организация Дом милосердия Киев

Дом милосердия Киев помогает бездомным восстановить документы, предоставляет временное жилье, еду и одежду.

Также она собирает средства на приюты. Поэтому каждый желающий может присоединиться к этой инициативе.

Онлайн-платформа dobro.ua

На платформе онлайн-благотворительности вы можете поддержать волонтеров. Организация привлекает и направляет средства туда, где они необходимы, а также позволяет встретиться людям, которые готовы и хотят помочь.

Украинский волонтерская служба

На волонтерской платформе службы вы можете предложить свою помощь в любой сфере — искусство, медицина, наука и тому подобное.

Кроме того, эта служба помогает развивать волонтерство, изучать его и координировать самих волонтеров.

Более того, вы можете стать независимым волонтером и самостоятельно помогать другим, собирая средства, вещи, еду и увозя их людям, которые в этом нуждаются. Быть благотворительным легко, главное — желание кому-то помочь.