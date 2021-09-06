Певец Павел Зибров с зелеными усами варит волшебное зелье, мер Киева Виталий Кличко с ожерельем из клыков руководит сказочным племенем, а актриса Ольга Сумская — делает маску из слизи болотных лягушек. Публичные люди озвучили великанов уникальной выставки, аналогов которой нет в мире.

Добрые и злые гиганты из книг и фильмов с помощью технологий и голосов звезд ожили в Голосеевском парке. Поэтому если вам вдруг захотелось почувствовать себя сказочным лилипутом, встретившим Гулливера, то вам необходимо посетить первую уникальную выставку великанов в Киеве.

Друид Мирольд — один из более тридцати подвижных сказочных персонажей, которых придумали и создали в Украине. Он говорит голосом Павла Зиброва. Певец своим персонажем доволен.

Когда кто-то проходит мимо персонажа, то срабатывает датчик и он начинает говорить и двигаться.

— Приветствую тебя, друг, в моем поселении. Я вождь мира великанов, — говорит он голосом Виталия Кличко.

Организаторы уверяют, что начали первыми оживлять великанов. И аналогов украинской выставки нет пока что нигде в мире.

Сама выставка — это история, сказка, в которой есть сценарий от начала до конца, у которой есть персонажи с четкой характеристикой.

Шоумен Анатолий Анатолич вживается в роль великана, которого он озвучивал. И говорит, что понял, куда поведет детей в следующие выходные.

— У меня трое детей, поэтому мы постоянно в поиске, куда бы сходить и что показать. Конечно, я хочу приехать сюда с детьми. Они не знают, что я озвучивал великана. Это будет для них сюрприз, — сказал он.

Великаны будут стоять в киевском парке до 31 ноября. Далее украинскую выставку повезут в путешествие по Европе.

Фото: Світ Велетнів