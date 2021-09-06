Украинцы больше знакомы с собственной валютой, а вот зарубежную проверить на подлинность сможет не каждый. Этим и пользуются опытные фальшивомонетчики.

Уникальный экспонат производства известного советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Полжизни он был порядочным советским человеком, но система его же и изменила.

Были подделки и у первых денег независимой Украины. Первые аутентичные гривны создал в начале прошлого века Георгий Нарбут.

Гривна в мире считается одной из самых защищенных валют.

Но пока в обращении есть и те банкноты, которые чаще всего подделывают. Схема работает с помощью новых технологий — анонимных мессенджеров, по которым мошенники открыто выкладывают предложения купить фальшивки.

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За сбыт фальшивых денег в Украине вполне реальные тюремные сроки — от 3 до 7 лет. Таких умельцев выводят на чистую воду криминалисты Нацполиции.

Как проверить банкноты на бытовом уровне обучают в Нацбанке. Здесь разработали целую систему, простую и доступную каждому. Итак, первый способ — тактильный.

Первое, мы должны почувствовать банкнотную бумагу на ощупь, а также почувствовать рельефное изображение с лицевой стороны.

Второй способ — посмотреть на банкноту на свету. Водяные знаки, конечно можно подделать, но разница есть.

Третий способ — изменить угол наклона банкноты.

Вы смотрите на элемент защиты. Он должен изменить цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

В Европе произошла история, по мотивам которой Стивен Спилберг впоследствии создаст культовую приключенческую ленту Поймай меня, если сможешь.

В США есть место, которое ни разу не удалось ограбить. Золотовалютное хранилище на территории военной базы в Кентукки. Знаменитый Форт Нокс.

Именно в Соединенных штатах родилась и известная теория заговора, про масонские знаки на деньгах государства. Особенно тщательные искатели загадок нашли на долларе и число 13, хотя именно столько на тот момент было штатов в США, и фразу, которая переводится как Новый мировой порядок. Однако эксперты-коллекционеры утверждают, что цель у иллюстраторов была достаточно прагматична.

В странах, подверженных диктатуре, обычно собственные деньги являются культом. Так, в Китае еще недавно за подделку юаней карали смертью. А в Тайване при умышленной порче местных денег можно даже сесть в тюрьму на 10 лет.

А вот виртуальные деньги, понемногу становятся реальностью уже не будущего, а настоящего. И не только криптовалюта, но и так называемые деньги из компьютерных игр. Уже сейчас в китайских тюрьмах так зарабатывают заключенные, правда, пока в “тюремную кассу” надзирателей. И говорят, на такую работу геймеры не жалуются.

А вот какими будут деньги первых космических колоний, которые уже сейчас планируют построить на Луне и Марсе. Вероятно, в начале будет внедрен опыт Антарктиды, где на каждой станции ходят деньги страны обладательницы.

Какие банкноты евро подделывают больше всего

Европейский центробанк сообщил, что банкноты номиналом €20 и €50 остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков.

За вторую половину 2019 года из обращения было изъято 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года. 96,4% было обнаружено в странах еврозоны и только 0,6% — в остальных странах мира за пределами ЕС.

Но в банке отмечают, что вероятность получения поддельных купюр незначительна, поскольку их очень мало. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около €1,3 трлн.