О том, что сольная карьера актера Юрия Никулина началась именно в Киеве, знают довольно немногие. Сейчас невыразительная 8-этажка времен Брежнева на углу Саксаганского и Большой Васильковской вряд ли кого-то заинтересует.

Однако именно на этом месте в 1950-х годах был послевоенный киевский цирк. Туда взяли работать тогда еще никому неизвестного Юрия Никулина. Тогда он был помощником Карандаша — клоуна №1 того времени.

Будущий комик Никулин прошел всю Вторую мировую войну. Дочь директора цирка рассказывает, что ее отец не смог отказать простоватому, но харизматичному фронтовику.

— Он отличался от клоунов, которые работали в то время, хотя их было немало. Он был трагикомиком и не был тем, кто, скажем, просто смешил публику, — рассказывает Сусанна Черненко, дочь директора старого киевского цирка Бориса Черненко.

Проникновенные драматические роли Никулина поставили на место всех критиков, которые считали его просто смешным шутом.

Но народ полюбил Никулина в первую очередь за гений комика и за то, что многие смотрели на экран как в зеркало.

— Он не плакатный советский гражданин, таких не изображали. Изображали обычно физически совершенных людей, а здесь появлялся вот такой человек, и все понимали, что вот это про меня, он меня играет, не Лановой, не Тихонов. Потому что к ним попробуй допрыгнуть, а вот такой простой парень, нелепый. Семен Семенович Горбунков, это все обо мне, — рассказывает кинокритик Андрей Алферов.

На кого из своих киногероев был похож Никулин в реальной жизни, рассказывает его внук.

— Наверное, ближайший по амплуа, как мне кажется, это бриллиантовая рука Семен Семенович. Тихий, спокойный, в чем-то на вид неопрятный, — объясняет Юрий Никулин-младший, внук Юрия Никулина.

Но чаще на улицах Никулина путали с кинообразом, на которого Юрий Владимирович вообще не был похож. Он настолько убедительно сыграл жлоба-алкоголика, что даже когда снимал актерскую маску, народ видел в нем Балбеса.

— На улицах ему не давали прохода, часто предлагали выпить, думая, что его Балбес и он — это совершенно одно лицо. Но Никулин не любил вот этих своих героев, его откровенно тошнило, потому что он, конечно, понимал, что это прославление жлоба-гегемона, — рассказывает медиаэксперт Алексей Ковжун.

После армии ни одно из театральных училищ Москвы не взяло Никулина в студенты. Официально — не разглядели актерской жилки, а между собой шептались, что не подходит лицом.

Но в Никулине это не посеяло ростки обиды или комплексов. Он не пытался намеренно доказать, что он актер №1, даже не оставил цирк ради кино.

Никулин вдохновил украинских комиков создать свой анекдот-клуб, которым сам увлекался.

Одесса — столица юмора. Самый популярный клоун СССР жил в Москве, самый популярный клоун Украины живет, конечно же, здесь.

В 1990-х годах Георгий Делиев создал успешное комедийное шоу, основой для которого стали клоунские репризы. Великий комик в широком смысле стал учителем автора проекта Маски-шоу.

Они познакомились в 1995 году, за два года до смерти Никулина. Он пригласил Делиева выступить в клубе Белый попугай.

Там Делиев почувствовал всю прелесть артиста и четко осознал, за что его любят миллионы. Большой талант и человечность — две прямые, которые почти никогда не пересекаются, но Никулин нарушил эту аксиому.

Никулина до сих пор обожают и разбирают на цитаты. В нем люди видели нечто большее, чем просто юмор. Здесь и наивность, и доброта, а также грусть. И самое главное — его любили за очень редкий талант, талант быть человеком.