Apple может представить новые iPhone уже 14 сентября — СМИ

Американская компания Apple разослала приглашения представителям СМИ на ежегодное мероприятие, которое в этом году состоится 14 сентября. В это время обычно представляют новые модели iPhone.

Об этом сообщает CNBC.

Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и начнется в 17.00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте компании или в приложении Apple TV.

По данным издания, на мероприятии компания представит новую линейку смартфонов iPhone. По мнению экспертов, в ходе презентации также могут представить новые модели Apple Watch и AirPods.

Отметим, Apple традиционно представляет новые iPhone в первый месяц осени, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса это событие перенесли на октябрь.

Впрочем, эксперты рынка заявляют, что в этом году компания может поступить похожим образом и отложить премьеру новых смартфонов.

Напомним, ранее эксперты из MacWorld сообщили, что Apple выпустит огромное количество новых устройств до конца 2021 года.

По их данным, новый iPhone 12 будет очень похожим на прошлогодний iPhone 12, но с меньшим вырезом на экране камер. Среди других улучшений — новая камера, дисплей ProMotion с частотой 120 Гц и функция постоянно включенного дисплея.

Подробнее о том, как будут выглядеть новые гаджеты Apple, читайте в материале.