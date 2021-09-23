Старинные крепостные стены, рыбацкие лодки, которые лениво качаются на волнах, и множество небольших заведений, где уже готовят только пойманные морские деликатесы.

Изучать болгарскую курортную недвижимость мы начинаем в городе Несебр на южном побережье Болгарии. Уже второй год подряд здесь настоящий бум.

Кто-то покупает недвижимость для себя. Кто-то, чтобы сдавать в аренду в курортный сезон. Цены, как в Одессе.

Курортные жилые комплексы работают только летом. В конце сезона их закрывают, и попасть в свою квартиру будет невозможно до следующего сезона. Если вы планируете задержаться в Болгарии немного дольше, вам нужны так называемые дома для постоянного проживания. Внешне они очень похожи на курортные комплексы. Однако, в отличие от них, имеют утепленные фасады.

Чтобы сравнить, из Насебра мы отправляемся на легендарный Солнечный Берег. Квартиры здесь продают уже с ремонтом, мебелью и необходимой техникой.

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На территории комплекса есть спортивный зал, теннисные корты и даже поле для гольфа. А еще — бассейны и рестораны. За обслуживание территории отдельная плата раз в год — €10 за каждый квадратный метр вашей квартиры.

И хотя на Солнечном Берегу много семейного жилья, здесь отдыхают и те, кто любит оторваться в многочисленных ночных клубах.

Более спокойным и элитным считается Святой Влас. Этот город выбирают прежде всего любители отдыха под парусами или на лодках.

Самый ходовой товар — домики на 2-3 этажа с собственной закрытой территорией. Так сказать, “только для своих”.

И хотя выложить €100 тыс. позволит себе не каждый, но с домом можно приобрести еще и неожиданное соседство.

Там имеют апартаменты звезды Дольф Лундгрен и Стивен Сигал. Из украинских звезд квартиру в Болгарии имеет лидер группы Тик Виктор Бронюк. Певица Ирина Федишин также имела здесь квартиру.

Удаленность комплекса — основной фактор, влияющий на цену апартаментов. Один находится в 3 км от моря, и для курорта это уже далеко. Там мы и нашли квартиру по цене бюджетного автомобиля — $10 тыс.

Но вид из окна все же не спасает от недостатков, которые вы покупаете вместе с таким жильем.

Этот комплекс не имеет так называемого акта 16 о введении в эксплуатацию. Из-за отсутствия подключения к центральной канализации она здесь автономная.

Стоимость жилья в Украине

Ни карантин, ни пандемия коронавируса так и не обвалили стоимость жилья в Украине. Наоборот — она ​​не только выстояла, но и ушла в отрыв. С начала года квартиры в некоторых местах подорожали аж на 20%. И это, говорят специалисты, не предел.

Руководитель одной из крупнейших строительных компаний в Киеве Игорь Кушнир объясняет дороговизну квартир инфляцией и отложенным спросом.

Неужели с рынка совсем исчезли недорогие квартиры? Мы решили проверить: что сегодня можно купить, и за какие деньги.