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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев

Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев

Победители Евровидения-2021 итальянская группа Måneskin собирается в 2022 году в европейское турне. Они также собираются посетить Киев.

На своей странице в соцсети Instagram музыканты опубликовали даты тура Loud Kids.

В афише тура не обошлось без ошибок. Название столицы Украины указано в неправильной транслитерации: Kiev вместо Kyiv.

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Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

В комментариях возмущенные поклонники Måneskin указали, что правильно писать Kyiv, а не Kiev, но музыканты пока не отреагировали на замечание. Ошибка в афише все еще не исправлена.

Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев
Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев
Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев
Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев
Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев / 2 фотографии

Министерство иностранных дел в 2018 году начало кампанию, в рамках которой обратился к иностранным СМИ и иностранным аэропортам изменить написание города Киева латиницей (#KyivNotKiev).

Эту инициативу поддержали по всему миру, в том числе и артисты. Но ошибки в написании столицы в правильном варианте латиницей все еще случаются.

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Фото: Maneskin

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