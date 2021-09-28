Победители Евровидения-2021 итальянская группа Måneskin собирается в 2022 году в европейское турне. Они также собираются посетить Киев.

На своей странице в соцсети Instagram музыканты опубликовали даты тура Loud Kids.

В афише тура не обошлось без ошибок. Название столицы Украины указано в неправильной транслитерации: Kiev вместо Kyiv.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

В комментариях возмущенные поклонники Måneskin указали, что правильно писать Kyiv, а не Kiev, но музыканты пока не отреагировали на замечание. Ошибка в афише все еще не исправлена.

Группа Måneskin в афише с концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакция украинцев / 2 фотографии

Министерство иностранных дел в 2018 году начало кампанию, в рамках которой обратился к иностранным СМИ и иностранным аэропортам изменить написание города Киева латиницей (#KyivNotKiev).

Эту инициативу поддержали по всему миру, в том числе и артисты. Но ошибки в написании столицы в правильном варианте латиницей все еще случаются.

Фото: Maneskin