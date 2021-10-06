Украинские заробитчане — одна из ключевых составляющих нашей экономики. Все больше людей едут работать за границу, и пересылают на родину миллиарды евро.

Факты тижня отправились к самому большому работодателю украинцев — Польше, чтобы собственными глазами увидеть, как наши земляки работают, сколько зарабатывают, как освоили совершенно разные профессии и с какими подводными камнями сталкиваются на своей работе.

Наталья. Вместе со своими коллегами проводит внутренние работы в крупном офисном здании в центре Лодзи. По образованию швея, но здесь работает маляром — штукатурит и красит стены.

В отличие от Чернигова, откуда приехала Наталья, в Лодзи, говорит, совсем другие зарплаты. Имеет от 6 000 до 6 500 злотых в месяц (45 000 грн). Жилье ей снимает фирма.

Но зарабатывать десятки тысяч гривен не так просто. Работать приходится по 10-12 часов в день с одним выходным в неделю.

На самом деле — это тяжелый труд постоянно держать голову и руки в поднятом положении, и именно так начинают свое утро десятки тысяч украинцев в Польше.

На заработок влияет не только количество часов, но и количество квадратных метров, которые ты построишь, покрасишь или покроешь штукатуркой.

Украинцев в Польше много в любой сфере — и в производстве, строительстве, они есть, и на улице, в ТРЦ, в сервисе.

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Впрочем, ценятся в Польше не только рабочие руки украинцев. Мы идем к одной из польских школ в окрестностях Варшавы, где полтавчанин Александр Пустовой преподает историю. Он не просто учит, но и доносит до учеников, что на некоторые исторические события в Украине точка зрения иная. Работать приходится не так много, как строителям, но и зарплаты у учителей меньше.

А вот на кого наибольший спрос в Польше, так это на украинских медиков.

Анатолий Лякишев приехал из Днепропетровщины работать ратовником, то есть фельдшером скорой помощи.

— В Украине у меня зарплата была 4 000 тыс. грн. А сейчас зарплата такая же, только в злотых. Если перевести в валюту, то это тысяча долларов (27 000 грн).

Поляки создали все условия для украинских медицинских работников, так как их знания и квалификация здесь ценятся. Поэтому наших в польской медицине — много.

Сергей – дальнобойщик, работает в польской компании. Раз в несколько месяцев ездит домой. Говорит — этого недостаточно, но все равно поехал за границу.

Дальнобойщиком в Польше можно заработать больше двух тысяч евро (60 000 грн). Тогда как в Украине они столько не заработают ни в одной компании. Да и условия работы здесь другие.

Причины высоких зарплат и хороших условий просты — много польской молодежи уезжает на заработки в страны Западной Европы. И Польше просто не хватает рабочих рук, — рассказывает Дмитрий Тычина, который перевез к соседям свою строительную кампанию.

Это нам подтвердил и польский бизнесмен Кшиштоф, который на работу берет преимущественно украинцев.

Виолетта — одна из тех, кто прошел свой путь от простой работницы до тим-лидера офиса в Варшаве. Теперь она сама рекрутер. И дает советы украинцам, как получить лучшую работу в Польше, и не наделать ошибок. Говорит — если языка не знаешь, нужно начинать лучше с малого.

Работа за границей в 2021

Уже месяц как Европа распахнула свои границы спустя полтора года коронавирусного карантина. Преимущественно благодаря вакцинации, ведь по ориентировочным подсчетам, треть населения мира уже получили хотя бы одну прививку от коронавируса.

Поэтому постепенно возвращается поток туристов в курортные страны, шаг за шагом восстанавливаются экономики государств. И снова за рубежом выросла потребность в трудовых мигрантах.

Польские, чешские, немецкие работодатели активно приглашают украинцев на работу. Специальные группы в Facebook переполнены предложениями трудоустройства за рубежом. Желающих украинцев получить работу за рубежом тоже достаточно.