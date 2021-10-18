Как сохранить искру в отношениях: 7 ключевых советов

Об этом пишет wtalks.com.

Чувства между мужчиной и женщиной имеют свойство угасать, а потом разжигаться с новой силой.

Многие не в силах понять, почему так происходит, и начинают впадать в депрессию.

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Однако все же есть действенные способы для сохранения искры в отношениях.

Совет №1: всегда разговаривайте

Прошли годы, вы полностью узнали друг друга, и вам стало скучно. Начали напрягать возникающие паузы, ведь больше не о чем говорить. Задумайтесь, а так ли хорошо вы знает своего партнера? Какие у него планы на будущее? Что новенького произошло на работе? Какие мысли у него возникали во время просмотра фильма? Разговаривать необходимо всегда и обо всем! Будьте открытыми, делайте комплименты, проговаривайте свои чувства, объясняйте поступки, фантазируйте и мечтайте вместе. Научитесь слушать и слышать своего партнера.

Совет №2: делайте сюрпризы

Приятные сюрпризы нравятся всем. Маленький подарочек подымет настроение и настроит на романтический лад даже самого серьезного человека.

Совет №3: искренне извиняйтесь и прощайте

Никогда не стесняйтесь извиниться перед любимым человеком, если как-то его обидели. Это не проявление слабости, а выражение заботы и внимания. Этим вы показываете, что человек вам дорог, и вы не хотите его терять. Также искренне прощайте, если ваш партнер оступился и осознал это. От чистого сердца простите, отпустите обиды и больше никогда не вспоминайте данную ситуацию.

Совет №4: ходите на свидания

Еще недавно вы назначали друг другу свидания, тщательно продумывали образ, выбирали романтичное место для встреч. А что сейчас? Максимум ужин в халате перед телевизором. Работа, дети, домашние дела… Все это легко решить. Сходите со своей второй половинкой на свидание.

Совет №5: регулярно занимайтесь сексом

Как правило, в самом начале в сексе присутствует страсть и дикое желание. Со временем чувства постепенно угасают и становятся не такими острыми. Их заменяет взрослая, осознанная и всепоглощающая любовь к партнеру. Воплотите в жизнь свои самые сокровенные желания, которые даже стесняетесь произнести вслух. Кто как не вторая половинка поддержит ваши начинания и присоединится к экспериментам в постели.

Совет №6: самосовершенствуйтесь и развивайтесь

Над любыми отношениями необходимо трудиться, в них нужно постоянно вкладываться чувствами и действиями. Кому интересна жена, в жизни которой ничего не происходит, а один халат сменяет другой, не сильно отличающийся от прежнего. Развивайтесь внутренне и внешне, читайте книги, ходите в театры, красиво одевайтесь, не забывайте делать макияж.

Совет №7: сделайте вместе что-то новое и непривычное

Экспериментируйте, двигайтесь, не сидите на месте. Жизнь так быстротечна, а сколько всего хочется попробовать. Вспомните, какие у вас были грандиозные планы в юности? Так почему бы сейчас не воплотить их в жизнь!

Напомним, Факты ICTV писали о средствах, которые может использовать женщина, чтобы защитить себя от нежелательных сексуальных контактов.