В автобусах, поездах и самолетах. Собираетесь в путешествие — готовьтесь к новым правилам. Теперь они будут касаться не только международных сообщений. Новые ограничения для тех, кто путешествует внутри Украины. С одной области в другую.

Уже со следующей недели для таких путешествий каждый пассажир должен иметь при себе или отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации. Для желтой зоны достаточно одной прививки. Для красной должно быть две дозы. Ограничения не коснутся электричек и городского транспорта.

“Все для того, чтобы уменьшить распространение коронавируса“, — говорят в Министерстве здравоохранения. Количество больных на этой неделе побило новый рекорд, 19 тыс. за сутки.

Что главнее: билет или сертификат? У перевозчиков сейчас вопросов больше, чем ответов.

Билет билетом, но без теста или сертификата в поезд точно не пустят, уже определились в Укрзализныце. И здесь не имеет значения, что проездной документ купили еще до ограничений.

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Чтобы упростить задачу пассажирам, на перронах железнодорожники планируют расположить специальные лаборатории, где пассажиры смогут делать Covid-тесты. Конечно, за собственные средства. Для посадки подойдет и экспресс-тест, сделанный не позднее 72 часов до путешествия. А вот проверять все эти документы будут проводники.

Новые коронавирусные правила в транспорте — не единственное, над чем задумались чиновники. Во Львове, например, хотят пойти дальше. Ограничить доступ невакцинированным в кафе и рестораны.

В европейских странах такие нормы действуют уже несколько месяцев. Без Covid-сертификата нельзя зайти в Европарламент или другие госучреждения, а также междугородный транспорт.

Как это работает во Франции? Нужные документы проверяет водитель. Во Франции сейчас вакцинированы 86% граждан. Поэтому при посадке в автобус QR-коды есть у всех — или в телефоне, или на бумаге.

Прогнозы медиков для Украины не утешительны. Штамм Дельта значительно опаснее предшественников. Поэтому карантинные правила, как ни крути, придется делать еще жестче.

Запорожская область, город Мелитополь. Здесь местные чиновники, не дожидаясь правительственных ограничений, ввели свои правила проезда в городском транспорте. Невакцинированных не пускают.

Но другого выхода чиновники не видят. В местной инфекционной больнице свободных коек уже нет.

В Раду хотят впускать только с Covid-сертификатом

В Верховной Раде Украины планируют рассмотреть проект постановления, который предусматривает ограничения на посещение здания парламента невакцинированными лицами.

Об этом сообщил сегодня на брифинге после заседания согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук.

Речь идет о проекте постановления № 6154 О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни.