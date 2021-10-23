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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Переход на зимнее время 2021: список стран, которые переводят часы

Перехід на зимовий час

Украинцы традиционно перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября: в этом году часы необходимо будет перевести в ночь с 30 на 31 октября.

В 4.00 стрелки хронометров необходимо будет перевести на час назад ­– на 3.00.

О том, какие еще страны переходят с летнего на зимнее время, читайте в материале Фактов ICTV.

В каких странах переводят время

  • Австралия;
  • Австрия;
  • Аландские острова;
  • Албания;
  • Андорра;
  • Багамские острова;
  • Бельгия;
  • Бермуды;
  • Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Ватикан;
  • Великобритания;
  • Венгрия;
  • Гаити;
  • Германия;
  • Генси;
  • Гибралтар;
  • Палестинская автономия;
  • Гренландия;
  • Греция;
  • Дания;
  • Джерси;
  • Израиль;
  • Иордания;
  • Иран;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Канада;
  • Кипр;
  • Республика Косово;
  • Куба;
  • Латвия;
  • Ливан;
  • Литва;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Северная Македония;
  • Мальта;
  • Мексика;
  • Молдова;
  • Монако;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Остров Мэн;
  • Парагвай;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • САДР;
  • Самоа;
  • Сан-Марино;
  • Сен-Пьер и Микелон;
  • Сербия;
  • Сирия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • США;
  • Теркс и Кайкос;
  • Тонга;
  • Украина;
  • Фареры;
  • Фиджи;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Чили;
  • Швейцария;
  • Швеция;
  • Эстония.

Впервые в Украине перевод часов состоялся еще при СССР – в 1981 году. 13 мая 1996 года Кабинет министров принял постановление О порядке исчисления времени, который подразумевал перевод стрелок часов дважды в год для экономии электроэнергии.

Многие государства уже отказались от подобной практики, поскольку она, по информации ученых, нарушает биологические ритмы человека, повышая таким образом риск возникновения сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний.

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В Украине депутаты Верховной Рады уже пытались отменить перевод стрелок часов. В частности, 20 сентября 2011 года парламентарии приняли постановление Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины, согласно которому страна должна была перейти на постоянное летнее время (часовой пояс UTC+3), но позже вынуждены были признать документ недействительным.

В марте 2021 года народные избранники поддержали законопроект об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного зимнего времени, однако во втором чтении депутаты провалили голосование.

Фото: Pixabay

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