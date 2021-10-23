Украинцы традиционно перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября: в этом году часы необходимо будет перевести в ночь с 30 на 31 октября.

В 4.00 стрелки хронометров необходимо будет перевести на час назад ­– на 3.00.

О том, какие еще страны переходят с летнего на зимнее время, читайте в материале Фактов ICTV.

В каких странах переводят время

Австралия;

Австрия;

Аландские острова;

Албания;

Андорра;

Багамские острова;

Бельгия;

Бермуды;

Болгария;

Босния и Герцеговина;

Ватикан;

Великобритания;

Венгрия;

Гаити;

Германия;

Генси;

Гибралтар;

Палестинская автономия;

Гренландия;

Греция;

Дания;

Джерси;

Израиль;

Иордания;

Иран;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Канада;

Кипр;

Республика Косово;

Куба;

Латвия;

Ливан;

Литва;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Северная Македония;

Мальта;

Мексика;

Молдова;

Монако;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

Норвегия;

Остров Мэн;

Парагвай;

Польша;

Португалия;

Румыния;

САДР;

Самоа;

Сан-Марино;

Сен-Пьер и Микелон;

Сербия;

Сирия;

Словакия;

Словения;

США;

Теркс и Кайкос;

Тонга;

Украина;

Фареры;

Фиджи;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Черногория;

Чехия;

Чили;

Швейцария;

Швеция;

Эстония.

Впервые в Украине перевод часов состоялся еще при СССР – в 1981 году. 13 мая 1996 года Кабинет министров принял постановление О порядке исчисления времени, который подразумевал перевод стрелок часов дважды в год для экономии электроэнергии.

Многие государства уже отказались от подобной практики, поскольку она, по информации ученых, нарушает биологические ритмы человека, повышая таким образом риск возникновения сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний.

В Украине депутаты Верховной Рады уже пытались отменить перевод стрелок часов. В частности, 20 сентября 2011 года парламентарии приняли постановление Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины, согласно которому страна должна была перейти на постоянное летнее время (часовой пояс UTC+3), но позже вынуждены были признать документ недействительным.

В марте 2021 года народные избранники поддержали законопроект об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного зимнего времени, однако во втором чтении депутаты провалили голосование.