Украинцы традиционно перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября: в этом году часы необходимо будет перевести в ночь с 30 на 31 октября.
В 4.00 стрелки хронометров необходимо будет перевести на час назад – на 3.00.
О том, какие еще страны переходят с летнего на зимнее время, читайте в материале Фактов ICTV.
В каких странах переводят время
- Австралия;
- Австрия;
- Аландские острова;
- Албания;
- Андорра;
- Багамские острова;
- Бельгия;
- Бермуды;
- Болгария;
- Босния и Герцеговина;
- Ватикан;
- Великобритания;
- Венгрия;
- Гаити;
- Германия;
- Генси;
- Гибралтар;
- Палестинская автономия;
- Гренландия;
- Греция;
- Дания;
- Джерси;
- Израиль;
- Иордания;
- Иран;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Кипр;
- Республика Косово;
- Куба;
- Латвия;
- Ливан;
- Литва;
- Лихтенштейн;
- Люксембург;
- Северная Македония;
- Мальта;
- Мексика;
- Молдова;
- Монако;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Остров Мэн;
- Парагвай;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- САДР;
- Самоа;
- Сан-Марино;
- Сен-Пьер и Микелон;
- Сербия;
- Сирия;
- Словакия;
- Словения;
- США;
- Теркс и Кайкос;
- Тонга;
- Украина;
- Фареры;
- Фиджи;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Черногория;
- Чехия;
- Чили;
- Швейцария;
- Швеция;
- Эстония.
Впервые в Украине перевод часов состоялся еще при СССР – в 1981 году. 13 мая 1996 года Кабинет министров принял постановление О порядке исчисления времени, который подразумевал перевод стрелок часов дважды в год для экономии электроэнергии.
Многие государства уже отказались от подобной практики, поскольку она, по информации ученых, нарушает биологические ритмы человека, повышая таким образом риск возникновения сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний.
В Украине депутаты Верховной Рады уже пытались отменить перевод стрелок часов. В частности, 20 сентября 2011 года парламентарии приняли постановление Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины, согласно которому страна должна была перейти на постоянное летнее время (часовой пояс UTC+3), но позже вынуждены были признать документ недействительным.
В марте 2021 года народные избранники поддержали законопроект об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного зимнего времени, однако во втором чтении депутаты провалили голосование.