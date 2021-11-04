Окрестности Киева. На лужайке натянутые предупредительные ленты — здесь работают саперы.

Начальник группы Юрий Цикнюк одевает шлем, бронежилет и спокойно идет к участку, где только что обнаружили подозрительный металлический предмет. Самая опасная задача – аккуратно выкопать снаряд. Дальше самое интересное, это ликвидация.

— Около 30 кг взрывчатого вещества, ну, это довольно мощный взрыв.

Когда все подготовлено, саперная группа отходит на 100 метров и прячется в блиндаже. Неразорванные старые боеприпасы – самое простое, с чем может столкнуться сапер службы чрезвычайных ситуаций.

Именно на муляжах саперы овладевают своей опасной профессией. Юрий говорит: главное в нем внимательность и терпение.

Другая профессия тоже на обезвреживание, правда, цели подвижные. Речь о телохранителях. Их гардероб продуман до мелочей. Никакой случайной детали, даже галстук не обычный.

Максим Романчук – сотрудник Управления государственной охраны. Лично охранял третьего, четвертого и пятого президентов Украины. Теперь отвечает за безопасность председателя Верховной рады. Его же личная защита гарантирует скрытый бронежилет.

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Если на президента направляют оружие, то защитить лидера и обезвредить нападающего – одновременно выполняемые две задачи.

Профессиональный охранник умеет стрелять из всего, что попадется под руку. А основной инструмент, всегда незаметно висящий в кобуре.

Телохранители всю жизнь отрабатывают одни и те же движения, которые могут понадобиться только раз в жизни. Когда все решают судьбы секунды.

Это одна из профессий, где на кону стоит все – в буквальном смысле. Какие же деньги могут оправдать такой риск?

— Ну у нас это не такая сильная тайна. То есть там начинается примерно от 15–16 тыс. грн и выше.

Очевидно, сюда идут работать совсем не по круглым суммам. Это безусловная страсть.

Как и для нашего следующего героя. С которым мы встречаемся на крыше. Скрученные веревки, карабины, альпинистские ремни. Мы забрались на крышу одного из самых высоких зданий столицы, чтобы почувствовать, как это — мыть окна на высоте 34 этажа.

Леонид Рачковский – профессиональный промышленный альпинист. В деле промышленных альпинистов тысяча деталей, и каждая по весу жизни.

Если делать все профессионально, риска нет. Если отодвинуть страх, то спуск дело простое: нажимаешь на рычаг, веревка проходит через карабин, потом переставляешь ноги. Самые главные качества альпиниста, говорит Леонид, – это смелость, ответственность и умение работать руками.

Промышленный альпинизм – это любые работы на высоте. От мытья окон до подъема габаритных вещей. К примеру, джакузи или даже роялей. А еще монтаж разных конструкций. И здесь главное, не уронить инструмент.

Худшее, что может случиться в этой работе – это, конечно, обрыв веревки, – говорит Леонид, для этого существует страховочная.

За какие деньги люди идут на такой риск? Леонид признается – зарплата промышленного альпиниста в целом выше средней по Украине, правда, нестабильная.

– За этот год зарплата была от 4,5 тыс. грн в месяц до 50 тыс. в месяц.

Но большинство промышленных альпинистов здесь не за деньгами. А по романтике высоты.

Премия HR-бренд 2021

21 октября состоялась церемония награждения Премии HR-бренд Украина – 2021, во время которой были названы лучшие проекты в области управления персоналом украинских работодателей.

Премия HR-бренд компании grc.ua проходит одиннадцатый год подряд. Это конкурс среди работников HR-сферы, который позволяет проследить актуальные тенденции, новые идеи на рынке труда и назвать лучших.